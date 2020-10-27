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北市就業甄選全面e化 全國首創網路甄試27日啟動

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

北市府繼首創全台唯一公開透明「由就服處統一辦理約聘僱人員暨專案技工、工友及公立幼兒園契約人員甄試」後，將於今（27）日，北市就業甄選全面e化，全國首創網路甄試正式啟動，台北市勞動局長陳信瑜歡迎您加入台北市政府的行列！北市就業服務處自2006年起肩負公正、公平、公開為北市府各機關拔擢優秀人才的使命，e化報名系統帶給民眾更便捷、快速的服務。

北市勞動局長陳信瑜表示，北市就服處辦理本府各機關約聘僱人員及專案技工、工友人才招募，2017年首創就業甄選網路報名系統。歷經近三年的使用測試及優化，再度將現有各項人工甄試作業程序導入資訊系統，整合為單一流程網路甄試，領先全國推出「就業甄選數位化系統」，推動用人機關至線上填送用人需求、民眾於報名系統即可完成報名作業、資格審查委員線上審查報考者資格、命題及口試委員線上出題及評閱計分、乃至考生線上查詢報名資格審查結果與榜示狀態查詢，將報名、審查、評分全面e化，皆由單一系統作業，替代過去人工繁瑣試務，以自然人憑證驗證機制，確保各種機密文件絕對安全及保密。

陳信瑜指出，就業甄選數位化系統將於10月27日起透過ｅ化報名系統，帶給考生更人性化的操作環境，民眾只要使用電腦或手機，即可完成線上報名傳送資料，不必再出門寄送報名表件，亦可節省紙張及郵資費用。

陳信瑜提醒有興趣參加就業甄選之民眾，除了可以依網路報名示範影片進行線上報名外，報名前請先詳閱簡章及報名注意事項，審慎確認所欲報考之職缺及資格，並於報名期限內至系統填具報名資料及上傳相關資料，檔案資料須為JPG檔，且務必清晰以避免不符合資格，報名完成後可以直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處將傳送簡訊到應考人手機以確認報名成功。若有缺件可於報名期間內修改，報名截止後系統即自動關閉無法再上傳補件，所以系統送出報名資料前，請再次詳細核對及確認，以免資料不齊全錯失可能的就業機會，另外，也請應考人避免集中於報名截止日（11月2日下午5時截止）當天登入，以免因網路流量壅塞而影響報名權益。

北市就服處就業甄選，首次全面線上報名，於10月27日正式啟用。千萬別錯過加入公部門的機會。

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