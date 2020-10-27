健保25週年 賴清德：持續推動智慧醫療、精準醫療

賴清德副總統今（27）日上午出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」，期勉健保署與相關部會持續與業界、醫界合作，提升台灣健康照護跟疾病治療的品質，共同推動我國智慧醫療、精準醫療的發展。

副總統致詞時表示，早期台灣社會常常發生因病而貧、因貧而病的悲哀情形。有感於此，證嚴法師蓋了慈濟醫院、王永慶先生蓋了長庚醫院、許文龍先生蓋了奇美醫院，不僅解決了家庭的不幸，也帶給國人許多感動。不過，一直到1995年3月1日全民健保開始實施，並且在醫界的共同努力下，我們才真正解決這些嚴重的社會問題。

副總統說，健保開辦至今25年，健保署一路走來相當不容易。在大家的共同努力下，我們不僅守護了國人的健康，也提供國人平等的就醫權利，國人滿意度高達九成，是歷屆政府裡最受民眾支持的一項公共政策，對社會的貢獻可見一斑。

他指出，面對COVID-19疫情，健保署及醫界又搖身一變，扮演不同的角色。醫療人員是站在第一線捍衛國人健康的尖兵，中央流行疫情指揮中心是作戰指揮中心，健保署則是醫療後勤總部。在整個防疫過程中，健保署運用國人的健保資料，追蹤個案的旅遊史及接觸史，同時也協助政府發放實名制口罩，成功承擔起守護國人健康的重責大任。

談到健保署下一階段的責任，副總統期勉健保署與相關部會、業界、醫界共同努力，好好運用25年來，全民健保所累積的650億筆醫療申報資料，以及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

副總統舉例，健保署與廣達電腦合作，共同發展「人工智慧醫療雲運算整合平台」，為人工智慧應用所需，提供了高品質的資料庫，對後續的智慧醫療發展，奠定非常重要的基礎。

此外，健保署也與國發會「亞洲‧矽谷場域試驗計畫」合作，整理23億筆醫療影像資料，並在去年6月開放產學合作申請應用，今天現場即有相關展示，成果非常豐碩。健保署也與成大醫院的大數據團隊合作，應用胸部X光影像資料，建立人工智慧判讀模型，透過這樣的做法防治武漢肺炎，在黑客松比賽得到優等獎，值得高度肯定。

副總統認為，工業4.0及全球智慧化的時代已經來臨，這對台灣來說是非常好的，因為我們有很強大的ICT產業，以及高水準的醫療從業人員。因應時代的要求，推動智慧醫療或精準醫療，是勢在必行的事情。對此，他期勉健保署及相關部會，持續鬆綁法令，開放試驗場域跟資料，同時要更積極地尋求意見，與醫界、產業界相互合作，協助生醫及ICT產業推動精準醫療與智慧醫療，提升台灣健康照護跟疾病治療的品質，促進台灣產業的發展，讓國家更為強大。