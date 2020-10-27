快訊

身價50億美元！汶萊王室奢華代表 38歲「派對王子」過世

健保25週年 賴清德：持續推動智慧醫療、精準醫療

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
賴清德副總統今（27）日上午出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」。 圖／總統府提供
賴清德副總統今（27）日上午出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」。 圖／總統府提供

賴清德副總統今（27）日上午出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」，期勉健保署與相關部會持續與業界、醫界合作，提升台灣健康照護跟疾病治療的品質，共同推動我國智慧醫療、精準醫療的發展。

副總統致詞時表示，早期台灣社會常常發生因病而貧、因貧而病的悲哀情形。有感於此，證嚴法師蓋了慈濟醫院、王永慶先生蓋了長庚醫院、許文龍先生蓋了奇美醫院，不僅解決了家庭的不幸，也帶給國人許多感動。不過，一直到1995年3月1日全民健保開始實施，並且在醫界的共同努力下，我們才真正解決這些嚴重的社會問題。

副總統說，健保開辦至今25年，健保署一路走來相當不容易。在大家的共同努力下，我們不僅守護了國人的健康，也提供國人平等的就醫權利，國人滿意度高達九成，是歷屆政府裡最受民眾支持的一項公共政策，對社會的貢獻可見一斑。

他指出，面對COVID-19疫情，健保署及醫界又搖身一變，扮演不同的角色。醫療人員是站在第一線捍衛國人健康的尖兵，中央流行疫情指揮中心是作戰指揮中心，健保署則是醫療後勤總部。在整個防疫過程中，健保署運用國人的健保資料，追蹤個案的旅遊史及接觸史，同時也協助政府發放實名制口罩，成功承擔起守護國人健康的重責大任。

談到健保署下一階段的責任，副總統期勉健保署與相關部會、業界、醫界共同努力，好好運用25年來，全民健保所累積的650億筆醫療申報資料，以及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

副總統舉例，健保署與廣達電腦合作，共同發展「人工智慧醫療雲運算整合平台」，為人工智慧應用所需，提供了高品質的資料庫，對後續的智慧醫療發展，奠定非常重要的基礎。

此外，健保署也與國發會「亞洲‧矽谷場域試驗計畫」合作，整理23億筆醫療影像資料，並在去年6月開放產學合作申請應用，今天現場即有相關展示，成果非常豐碩。健保署也與成大醫院的大數據團隊合作，應用胸部X光影像資料，建立人工智慧判讀模型，透過這樣的做法防治武漢肺炎，在黑客松比賽得到優等獎，值得高度肯定。

副總統認為，工業4.0及全球智慧化的時代已經來臨，這對台灣來說是非常好的，因為我們有很強大的ICT產業，以及高水準的醫療從業人員。因應時代的要求，推動智慧醫療或精準醫療，是勢在必行的事情。對此，他期勉健保署及相關部會，持續鬆綁法令，開放試驗場域跟資料，同時要更積極地尋求意見，與醫界、產業界相互合作，協助生醫及ICT產業推動精準醫療與智慧醫療，提升台灣健康照護跟疾病治療的品質，促進台灣產業的發展，讓國家更為強大。

人工智慧

延伸閱讀

內政部表揚369名民政基層人員 新設防疫有功獎項

2024總統熱門人選 侯友宜、賴清德交頭接耳談這個

2024大選可能人選？賴清德：現在不是談這個的時候

智慧醫療是國家政策 賴清德：基本態度就是鬆綁法令

相關新聞

星宇航空逆向操作！12月再開3條新航線 專家分析：有「這個紅利」可賺

COVID-19（新冠肺炎）重創航空業，截至目前為止，全球航空業已倒閉逾40家，連國泰航空日前都宣布旗下港龍航空「即刻停運」，並裁員8,500人。在疫情影響下，航空業未來營運，仍面臨高度不確定性；不過，星宇航空卻在今（26）日宣布，12月開航曼谷、大阪、東京3大航點，引發各界關注。

北市就業甄選全面e化 全國首創網路甄試27日啟動

北市府繼首創全台唯一公開透明「由就服處統一辦理約聘僱人員暨專案技工、工友及公立幼兒園契約人員甄試」後，將於今（27）日，...

雄獅ITF擴大展攤 整合「食宿遊購行」玩樂台灣

2020台北國際旅展將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館登場，今年因疫情衝擊觀光旅遊產業，參展的旅行社不如以往踴...

國研院打造神農鼠平台 提早偵測腎臟損傷風險

國研院動物中心打造「神農鼠腎毒篩檢平台」，透過基因改造技術，讓小鼠幫民眾嘗百草，提早偵測腎臟損傷程度，有望協助藥廠、健康...

ITF旅展登場 老爺酒店集團首次推出「老爺微環島套券」

2020 ITF台北國際旅展30日於南港展覽館一館登場，今年重點聚焦國內旅遊，老爺酒店集團集結旗下11家飯店，推出高達2...

廣達與健保署合作 林百里：智慧醫療將成新護國神山

健保署今（27）日召開「健保資料人工智慧應用研討會」，邀請廣達董事長林百里出席。林百里表示，廣達與健保署合作，提供人工智...

ITF旅展開跑！雄獅集團不畏疫情 逆勢擴大展攤

年度觀光旅遊業最大盛事「2020台北國際旅展」將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館隆重登場，今年因疫情衝擊觀光旅...

家樂福攜華膳空廚推冷凍調理餐 年底再攻年菜、甜品

家樂福攜手華膳空廚推出冷凍調理飛機餐，以6款頭等艙與航廈貴賓室專食料理，成為家樂福自有品牌冷凍調理餐。家樂福表示，此次與...

林百里呼籲產業界大團結 打造智慧醫療成為護國神山

廣達董事長林百里今（27）日表示，科技產業必須結合醫療產業，雙方攜手進軍智慧醫療，才有機會在未來讓智慧醫療成為護國神山，...

不怕醜事外揚 他出書分享創業跌跤經驗

旅美近50年企業家柯約瑟從洗碗打工掙生活費的窮留學生，經歷創業發跡、商場遇詐受挫等，人生跌宕起伏，他依然堅強正向，將心路...

國內疫情緩房價再起 巢運籲蔡政府落實「實價登錄2.0」

「實價登錄2.0」草案至今尚未送入立法院審議，「巢運」民間聯盟今舉行記者會表示，國內房價有進一步推高的趨勢，呼籲行政院盡...

華德動能取得欣欣客運電動車標案 營收挹注約2.2億元

在台北市政府的主導規畫下，欣欣客運於109年6月通過交通部公路總局的電動大客車補助申請，導入236區、215區及819路...

熱門新聞

狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

張國煒逆勢操作…三原因

英特爾委外 台積迎百億美元商機

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占

兆豐改造 翻轉公股銀架構

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。