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用電大戶欠綠能規劃 名單公布難為情

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「就算是優等生的用電大戶，對再生能源相關規劃仍不足！」立委洪申翰、陳椒華與民團27日公布15大排碳大戶評比，綠電先鋒者是台積電，自發自用跑第一是台化纖，交出白卷王則是台塑石化、大連化工、南亞塑膠；呼籲經濟部用更積極的政策工具督促用電大戶使用綠能。

洪申翰指出，接下來會有3股重要推力，一是國際貿易趨勢，已有國家推動研擬「碳壁壘貿易措施」，例如歐盟探關稅；二是國際大廠對100%再生能源（RE100）的自主承諾，也要求中下游供應廠商配合；三是國內氣候法規的要求，環保署已表示年底《溫管法》修法會提「碳費」條款將外部成本內部化。

政策工具應督促

「綠電先鋒者是台積電，自發自用跑第一是台灣化學纖維。」再生能源推動聯盟理事長高茹萍宣布，連0.05%都不到的優等生包括台灣水泥、亞洲水泥、台灣中油、群創光電、友達光電，僅有賣電不自用者有中石化、中國鋼鐵、長春石化、台灣塑膠、中龍鋼鐵，白卷王則是台塑石化、大連化工、南亞塑膠。

高茹萍指出，台積電的電力計算是全球數據，惜未明確記錄台灣的綠能使用佔比；台化纖設置1,500kW太陽光電，雖實際佔比僅0.07%，但在台自發自用佔比已是最佳；優等生名單說明傳統產業也能積極參與綠能；中國鋼鐵雖無自發自用，卻設置了83.2MW太陽光電，1年可發1億度電，且積極發展離岸風電。

「有個部門佔了50%的碳排放，就是扯台灣減碳後腿的製造部門！」綠色和平能源專案主任蔡篤慰質疑，但卻只能讓他們自己佛心去轉型再生能源電力，缺乏政策工具機制，導致無法有效達成減碳目標；「經濟部還宣稱盡了洪荒之力，用電大戶條款完全是放水條款，不足以達成台灣的減碳及再生能源目標。」

公開用電大戶名冊

「光是5,000kW以上的用電大戶，就用了全台灣35%的電力！」陳椒華強調，高耗水、廢棄物多的產業就是用電大戶佔比最重，像六輕自認為是汽電共生，但中南部高汙染排放是事實，等於納稅人補貼高耗水耗電的水價電價；她疾呼，「沒有競爭力的用電大戶應該淘汰，政府應該要把用電大戶名冊公開！」

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再生能源 台積電 減碳

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