雄獅ITF擴大展攤 整合「食宿遊購行」玩樂台灣

2020台北國際旅展將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館登場，今年因疫情衝擊觀光旅遊產業，參展的旅行社不如以往踴躍。不過，雄獅（2731）則逆勢操作，成為全場攤位最大規模的旅行業者。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，往年ITF旅展都是以銷售海外旅遊商品為主，今年受到疫情影響，國際間邊境封鎖無法出國旅遊，旅行社受到前所未有的挑戰。雄獅集結國內食、宿、遊、購、行等多方元件，掌握鐵路、公路、飛機、遊輪等大交通資源，Online+Offline線上線下虛實通路整合，並積極配合政府的旅遊發展政策，將旅行社轉型成為「旅遊生活產業」。

雄獅以「玩樂台灣向前行」為今年旅展主軸，展攤首度以國旅主題區分，包括郵輪、鐵道、森林、單車、大人囝仔、票券、自由行等多個主題「館中館」方式呈現，並進駐雄獅的餐飲事業gonna、小獅堂，銷售餐飲禮券及特色飲品。此外，雄獅新創的選物品牌「雄獅嚴選Lion Select」，將展售具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等台灣特色農產商品。

呼應交通部觀光局2021年為「自行車旅遊年」，台灣一直都是世界知名的自行車生產大國，雄獅宣布與「MIT｣外銷世界的太平洋自行車獨家合作，配置市價約6萬元高端品牌自行車款，於各大熱門旅遊景點設置服務據點並提供單車旅遊服務，規劃上百支單車主題特色遊程。

此外，2022年為「鐵道旅遊年」，雄獅今年10月起到明年3月底，特別與阿里山鐵路局合作，推出「阿里山林鐵獨家包列」系列遊程，預計每周獨包2列阿里山森林火車，行程中獨家停留獨立山第三觀景平台，海拔743公尺，可以俯瞰嘉南平原的最佳視野，並享有專門訂製的票卡及紀念證書，隨車雙導遊全程深度解說，二日遊最低只要2,999元起。

2023年為「跳島旅遊年」雄獅布局澎湖市場，成為全台第一個在離島成立分公司的大型旅遊業者，並將遊覽車、專業導領等資源進駐離島，搭配跳島郵輪、包機等交通載具，提供旅客最多元的跳島旅遊模式。

看準「類出國」正夯，雄獅與星夢郵輪在交通部的支持下，推出疫後全球首度的「環島郵輪」，預計將停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊目的地，呼應交通部「藍色公路」計畫，一次解決交通及住房的需求。