ITF旅展開跑！雄獅集團不畏疫情 逆勢擴大展攤

年度觀光旅遊業最大盛事「2020台北國際旅展」將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館隆重登場，今年因疫情衝擊觀光旅遊產業，參展的旅行社不如以往踴躍，長期引領旅遊趨勢、已跨足生活產業的雄獅旅遊集團，在逆境中成為全場最大規模的旅行業者，以「玩樂台灣•雄獅向前行」為今年旅展主軸，呼應政府政策並宣示雄獅的轉型的現在進行式。

雄獅旅遊表示，今年展攤首度以國旅主題區分，包括：郵輪、鐵道、森林、單車、大人囝仔、票券、自由行等多個主題「館中館」方式呈現，並進駐雄獅的餐飲事業gonna、小獅堂，銷售餐飲禮券及特色飲品。除此之外雄獅新創的選物品牌「雄獅嚴選Lion Select」，將展售具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等台灣特色農產商品。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，往年ITF旅展都是以銷售海外旅遊商品為主，今年受到疫情影響，國際間邊境封鎖無法出國旅遊，旅行社受到前所未有的挑戰。雄獅在董事長王文傑的領導下，集結國內食、宿、遊、購、行等多方元件，掌握鐵路、公路、飛機、遊輪等大交通資源，Online+Offline線上線下虛實通路整合，並積極配合政府的旅遊發展政策，將旅行社轉型成為「旅遊生活產業」，為國內旅遊業的轉型揭開美好的序幕。這次旅展將顛覆過往對於傳統的印象，引領旅遊產業轉型走向新紀元。

呼應交通部觀光局2021年為「自行車旅遊年」，台灣一直都是世界知名的自行車生產大國，雄獅超前部屬特別與「MIT｣外銷世界的太平洋自行車獨家合作，配置市價約6萬元高端品牌自行車款，於各大熱門旅遊景點設置服務據點並提供單車旅遊服務，規劃上百支單車主題特色遊程！

2022年為「鐵道旅遊年」，雄獅今年10月起到明年3月底，特別與阿里山鐵路局合作，推出「阿里山林鐵獨家包列」系列遊程，預計每周獨包2列阿里山森林火車，行程中獨家停留獨立山第三觀景平台，海拔743公尺，可以俯瞰嘉南平原的最佳視野，並享有專門訂製的票卡及紀念證書，隨車雙導遊全程深度解說，二日遊最低只要2,999元起，帶領旅客由鐵道認識台灣。

2023年為「跳島旅遊年」雄獅超前布局澎湖市場，成為全台第一個在離島成立分公司的大型旅遊業者，並將遊覽車、專業導領等資源進駐離島，搭配跳島郵輪、包機等交通載具，提供旅客最多元的跳島旅遊模式。

而看準「類出國」正夯，雄獅旅遊與星夢郵輪在交通部的支持下，推出疫後全球首度的「環島郵輪」，預計將停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊目的地，呼應交通部「藍色公路」計畫，一次解決交通及住房的需求。雄獅推出｢探索夢號｣國內環島五天四夜，旅客可搭乘國際郵輪完成環島之旅，用不同的視角探索台灣之美，旅展現場推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名可享優惠驚喜價，限定航次最高五折優惠。

隨著防疫逐漸解封，迎來國旅熱潮，國人的出遊需求也轉往台灣的精緻化、深度化、主題化的戶外旅遊文化體驗，雄獅旅遊推出阿里山林業鐵路特色遊程，自10月起獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段，獨特的錐狀山形，經過「螺旋狀三迴旋」登山鐵道到達山頂，並停留獨立山觀景台，不僅能欣賞獨特的鐵道景觀，還能遠眺嘉南平原風光。

另有林鐵處專業導覽志工隨車解說阿里山鐵道百年歷史，引領遊客深入了解林業文化。行程特別準備雙主餐奮起湖便當，加碼傳統愛玉、草仔粿，以在地特色食物滿足旅客味蕾。雄獅阿里山林鐵行程包括：百年森鐵行.車埕木香二日旅展優惠價2,999元起；阿里山森呼吸.入住阿里山區飯店二日6,299元等，現在報名還送專屬好禮包，含專開列車紀念車票、獨立山觀景台證書、特產點心等豐富贈品。

一年一度的跨年旅遊旺季即將到來，今年恰逢國旅爆發的熱潮，各大熱門旅遊景區一房難求，雄獅旅遊精選熱門的國內跨年景點，掌握獨家元件保證有房有位！今年因歌后張惠妹將在台東舉辦跨年演唱會，造成台東的飯店及車票一位難求的搶購現象，雄獅推出「阿妹跨年演唱會．日出迎曙光獨木舟三日」旅展優惠價12,500元起，看演唱會順道體驗花東特色遊程。自由行部分則推出「台東AMEI阿妹跨年場演唱會南豐鐵花套房」保證有房有位，旅展價8,266元起。「日月潭跨年花火秀．保住日月潭二日」旅展價也只要3,199元起。