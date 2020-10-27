「一顆羽球」就能收服客戶和人才！這家PCB大廠年花百萬辦比賽為哪樁？

一場羽球賽，竟能替公司找人才、跑業務，還讓客戶放心？甫獲《哈佛商業評論》台灣CEO 100強殊榮，牧德科技董事長汪光夏帶領全台最大PCB檢測設備廠，除了不斷精進技術、服務，還每年花百萬、舉辦看似沒有獲利的牧德盃羽球賽，其實背後深藏一套獨門經營學…

1988年，原是中華大學教授的汪光夏懷著滿腔熱血，攜幾位學生創立牧德科技。如今，汪光夏走過32年，不僅寫下學者創業成功的佳話，還一手打造牧德成為全台最大的PCB（印刷電路板）檢測設備廠。

從牧德歷年營收來看，從2016年起有了爆發式成長，從8.09億飆升至2019年的25.4億。如此優異的經營績效，也讓汪光夏搶下《2020台灣CEO 100強》第61名。

但，許多人不知道的是，這段迅速成長期，不只有賴牧德的產業布局、數位轉型，其實還與一場2016年開辦的羽球賽「牧德盃」相關。

今年，牧德趁著疫情趨緩，於8月8日舉辦第五屆牧德盃企業羽球排名賽，規模堪稱歷屆最大。牧德總經理陳復生表示，相較去年500多人參賽，今年人數已逼近1000人。其中不乏台積電、聯發科、華碩等上市公司組隊參賽。

從默默無聞，到一顆羽球打響知名度

令人好奇的是，為何一間光學檢測設備廠，卻要跑來辦看似八竿子打不著、又毫無營收的羽球賽？

其實，這與牧德2014年的困境有關。

陳復生回顧，當年自己受汪光夏之邀來牧德任職，沒想到卻因公司知名度不高，遭不少友人勸阻，甚至還有人以為牧德是來路不明的畜牧業。

陳復生到職後旋即發現，儘管牧德有專業和實力，但曝光太少、名聲不足，讓不少人才興趣缺缺，連要招募較知名的私立大學學生都有困難。同時間，牧德進軍中國大陸也遭逢相同困境，多數客戶沒聽過牧德，令業務拓展卡關。

此時，一般企業可能考慮辦展會、打名號，但對當時的牧德來說，即使是一場動輒百萬的展會，成本已算相當高，若還要和國際級同業砸千萬的展會比拚，效益更是有限。陳復生自嘲說，「人家可以找國外Show girl跳舞，我們還只能請自己的員工跳。」

資源有限下，陳復生只好另覓管道。當時，他靈機一動，想到許多企業董事長會打高爾夫球聯誼，而自己向來熱愛羽球，何不來辦場企業羽球賽？且，羽球賽不只董事長能參加，員工也能同樂。

於是2014年，第一屆SPCA牧德盃羽毛球聯誼賽在中國大陸開打，總算打響牧德知名度、創造話題，還做成不少生意。接著，2016年在台灣舉辦第一屆牧德盃企業羽球排名賽，瞄準台灣客戶。

陳復生形容，一旦建立起品牌知名度，好人才自然上門，而優秀人才也能替牧德創造更多資產價值，進而轉換為技術。目前，牧德的研發人才多為台大、清大、交大畢業，他直呼，「以前根本沒半個！」

靠著這場羽球賽，牧德打響名號、招攬人才，再搭配既有策略布局，光是中國大陸業績就從2014年的1.4億，飆漲到去年的18億，整整翻了近12倍。

牧德盃不只做生意，還成跨界交誼平台

不僅如此，陳復生透露，牧德盃甚至還能幫公司跑業務！

實際踏入今年牧德盃會場，可見牧德員工個個細膩周到，從來賓驅車抵達時記車號、下車後馬上喊出來賓名稱，還立即奉上客製名條的礦泉水。牧德把每個活動細節做好做滿，既展現認真、細心的辦事態度，還同時贏取客戶信任。

此外，牧德盃為六人制的團體羽球賽，一家企業可能從董事長、工程，到採購，通通都來參賽。相較高爾夫球賽僅有董事長參加，牧德則藉羽球交誼，一舉打通各階層人員，讓談生意不再層層卡關。

「現在很多時候，大概我不用出門談訂單，老闆就會打電話來。」陳復生笑說，牧德盃甚至能化客戶為業務，省下不少跑業務的功夫。

雖說，牧德一年得花上百萬辦羽球賽，但隨著規模愈辦愈大，如今不只客戶參賽，更有企業，甚至政府單位主動贊助、提供獎品。今年，連江縣政府也看上牧德盃的曝光與影響力前來合作，一併推廣馬祖觀光。

連江縣長劉增應印象很深刻，牧德團隊光是為了挑選完賽紀念品，就親自造訪馬祖許多回，最後選用馬祖名產高粱酒。期間團隊的用心與活力，都令他頗為感動。

陳復生表示，今年本有高達500多萬的贊助與獎品上門，但牧德認為辦球賽仍需自食其力、不應全仰賴外界，最後僅收贊助到上限325萬元。

牧德盃堂堂邁入第五屆，已不再局限於牧德與客戶間的以球會友，更躋身成為各大企業、政府單位的跨界平台，締造交誼新模式。

（作者／王昱翔 本文出自2020.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）