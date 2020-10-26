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狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

經濟日報 / 記者黃阡阡陳美玲／即時報導
興富發建設董事長鄭志隆（本報系資料庫）
興富發建設董事長鄭志隆（本報系資料庫）

全台房市交易升溫，近日有報導指出，興富發建設位於台中七期的潛銷案「市政一號院」，25日開放預約、未公開販售，排前兩位買方各自掃掉100多戶，464戶新案瞬間完銷清空。對此，興富發澄清今（26）日指出，該案尚未取得建照，因此並未開始銷售，請民眾切勿輕信任何傳言進行任何交易。

報導指出，有網友在臉書PO文寫道，跟著朋友去看潛銷中的興富發新案「市政一號院」，且想預約該案的民眾，每戶都要準備10萬元的保留金以及身分證，因此原PO抽了號碼牌等預約，結果不只自己沒買到，還有排隊排了3天的也都沒買到，因為排前2位的買方，居然各自大手筆一口氣狂掃百戶，讓後面排隊的都買不到房。

對此，興富發回應指出，報導中的建案「市政一號院」尚未開始銷售，僅讓有興趣的民眾免費登記聯絡資料，未來將於取得建照後，才會開始銷售，屆時將通知有興趣的民眾前來賞屋。

興富發指出，「市政一號院」基地位於台中市正七期60米市政路上，是台中市非常稀缺的地點，而興富發目前在該基地搭建的接待中心，僅銷售「文心愛悦」與「市政愛悦」二個建案，並非報導中的「市政一號院」。

興富發坦言，由於基地位置好，期間雖有許多喜歡該地點的民眾不斷詢問「市政一號院」，但因該案尚未開始銷售，目前僅能留下聯絡資料，待取得建照本公司開始銷售後將通知有興趣的民眾賞屋。

興富發強調，民眾切勿輕信任何傳言進行任何交易，若喜歡本案的民眾，隨時免費登記聯絡資訊，「市政一號院」將待取得建照並開始銷售後，通知有興趣的民眾前來賞屋，開始銷售後再直接向興富發購買。

興富發 建案

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