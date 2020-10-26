生展益生菌國際發明展 奪4金1銀好成績

生展生技今（26）日表示，公司開發的益生菌，繼9月在烏克蘭國際發明展奪得2金1銀的好成績後，生展在波蘭國際發明展再獲評審肯定，再得2面金牌。

生展憑藉對益生菌開發的專業及多年豐富的研發經驗，鎖定消費者健康需求，推出具特定功效的益生菌產品，並在烏克蘭發明獎獲得2金1銀的好成績。

其中獲得金牌獎的是IMMUPHYLA益生源素好抗敏、好生活以及ST4等產品；銀牌獎是ProGA28及其代謝物BIOJOVIAL。

而24日的波蘭國際發明展，則是以BC198 xS38調節菌相減低體脂肪生成，以及醱酵乳酸桿菌V3等獲得金牌獎肯定。

生展近年藉由累積多年的研發能量，逐步將其一系列益生菌產品，透過精準定效的功效先導實驗室進行篩選，透過特定菌株的功效驗證，進一步轉化成可商業化的產品，也為益生菌產品的應用，開拓出更多可能。

生展功能性益生菌產品，具備完整科學實證與通過國家專業審查，品質嚴謹把關，並透過國內外專利佈局，多項認證（ISO、HALAL、GMP、HACCP與PIC/S GMP認證）能提供國內、外保健品市場更具特色化、差異化的獨特益生菌產品。目前，生展功能性益生菌已成功開發，並計畫行銷國際市場，造福全球消費者。