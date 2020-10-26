快訊

傻眼！戶政系統4個月5度當機 民眾枯等離不成婚

撞臉鄭秀文！金門首位女分局長現身 曝真實身高讓全場人驚呆

生展益生菌國際發明展 奪4金1銀好成績

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生展生技今（26）日表示，公司開發的益生菌，繼9月在烏克蘭國際發明展奪得2金1銀的好成績後，生展在波蘭國際發明展再獲評審肯定，再得2面金牌。

生展憑藉對益生菌開發的專業及多年豐富的研發經驗，鎖定消費者健康需求，推出具特定功效的益生菌產品，並在烏克蘭發明獎獲得2金1銀的好成績。

其中獲得金牌獎的是IMMUPHYLA益生源素好抗敏、好生活以及ST4等產品；銀牌獎是ProGA28及其代謝物BIOJOVIAL。

而24日的波蘭國際發明展，則是以BC198 xS38調節菌相減低體脂肪生成，以及醱酵乳酸桿菌V3等獲得金牌獎肯定。

生展近年藉由累積多年的研發能量，逐步將其一系列益生菌產品，透過精準定效的功效先導實驗室進行篩選，透過特定菌株的功效驗證，進一步轉化成可商業化的產品，也為益生菌產品的應用，開拓出更多可能。

生展功能性益生菌產品，具備完整科學實證與通過國家專業審查，品質嚴謹把關，並透過國內外專利佈局，多項認證（ISO、HALAL、GMP、HACCP與PIC/S GMP認證）能提供國內、外保健品市場更具特色化、差異化的獨特益生菌產品。目前，生展功能性益生菌已成功開發，並計畫行銷國際市場，造福全球消費者。

發明展 波蘭 烏克蘭

延伸閱讀

網球／波蘭總統確診 法網冠軍團隊隔離

波蘭裁定「墮畸胎」違憲 點燃全國示威

波蘭影帝斷食減重 詮釋天才盲人鋼琴師傳奇一生

波蘭「禁墮胎釋憲」風暴：先天性障礙胎兒的命權？強迫女性生產？

相關新聞

網紅鴛鴦洪彤彤、吳誌軒 鼓勵年輕人勇敢創業

網紅鴛鴦洪彤彤、吳誌軒今（26）日現身台中，倆人發揮創意，選在中部知名的精品旅館開直播促銷商品，他們也鼓勵年輕人勇敢創業...

旅遊業薪資補助到9月底 雄獅：很多業者乾脆拉下鐵門

中央紓困3.0計畫中旅行業薪資補助只到9月底，業者必須自尋生路，上市公司雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍今天表示，很多業者沒...

敬鵬勞工訴超時工作苛扣津貼 向勞動部陳情

敬鵬勞工自救會今天表示，公司長年來有讓員工超時工作、苛扣排班津貼等情事。勞動部表示，桃園市政府已對敬鵬公司實施勞動檢查，...

塭仔圳旗艦計劃啟動 「長群君臨」廠辦完工吸睛

新北市長侯友宜繼去年喊出「翻轉塭仔圳」，近期再宣布啟動塭仔圳旗艦計畫。商仲業者表示，塭仔圳不只住宅夯，由於新北市政府規畫...

台苯駁斥圖利說 出售子公司榮福是因為虧錢

大同（2371）經營權之爭持續紛擾，台苯被捲入其中，今（26）日再度傳出台苯6月出售子公司榮福環保案，疑有圖利與涉及關係...

農業保險法110年上路 子法出爐將設基金管理

農業保險法5月立法通過、明年上路，農委會近日預告配套子法農業保險保險費補助辦法草案，作物、禽產補貼1/2、漁產1/3，跟...

捷迅攜手順豐 簽署長期包機合約

捷迅（2643）為滿足客戶載貨需求，自今年十月開始與順豐航空(機型:波音A757全貨機)簽訂長期兩岸直航的常態貨運包機年...

豐興內銷開漲盤 廢鋼、鋼筋每噸漲300元

豐興鋼鐵內銷盤價已連續3週平盤，由於國際原料行情漲，豐興宣布廢鋼、鋼筋每噸上漲新台幣300元，廢鋼每噸收購價為7600元...

生產線首度曝光 國瑞：台灣製品質不輸日本製

進口車進逼，市占率幾度超車國產車，台灣最大國產車廠國瑞汽車36年來首度曝光生產線，總經理林永裕表示，台灣製造品質不輸日本...

疫情逆境企業如何找商機？張皇珍：從後天看明天

新冠肺炎疫情未歇，但經濟發展腳步不能停下了，企業在疫情下如何為品牌找出新方向？經濟部工業局副組長吳振華表示，在疫情當中可...

東陽第4季旺季效應 法人估獲利季增逾6成

汽車零配件大廠東陽受惠AM銷售旺季和中國OEM市場回溫，法人估，第4季業績季增逾2成，獲利季增逾6成

經濟選書／長期投資的真諦

這幾年，存股紅透半邊天，連住我隔壁的大嬸都在討論要存哪支股。坊間有各種說法，什麼「月薪23k也能投資」、「小資族20萬滾...

熱門新聞

「大到不能倒」銀行 擬增第六家

群創打進新Switch供應鏈

旅遊業薪資補助到9月底 雄獅：很多業者乾脆拉下鐵門

新Mac趕工 台鏈總動員

蘋果大追單 穩懋產能爆滿

新台幣早盤大升逾3角 逼近彭淮南防線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。