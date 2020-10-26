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盤點豪宅店面租客 多數偏愛租給銀行

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

指標豪宅不僅在住戶素質上精挑細選，對於社區店面租售的對象也有相對門檻，且不少豪宅的店面都由銀行進駐。根據實價登錄揭露，今年7月台中五期豪宅「磐鈺雲華」的1、2樓店面，以每月38.96萬元的租金，租給花旗銀行進駐開設大益分行，成為豪宅金庫。

此外，去年桃園藝文特區接連以破億高價售出的「昭揚乾坤」及「中悅一品」店面，目前都租給銀行；而「昭揚乾坤」一樓店面目前是王道銀行進駐，而前一任租客則是精品豪車保時捷的展示中心。

至於前年底一口氣被港商樂施達以5.84億包下四戶的高雄美術館特區豪宅「京城」，做為自家精品傢具展示旗艦店。唯一比較特別的是，新竹若合山一樓的４間店面，有3間目前空置，其中一間開了親子診所。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，一般豪宅為了出入單純，一樓少有店面規劃，不過部分位於市區的豪宅，仍設店面，開業項目以金融行庫、精品業為首選。

今年7月台中五期豪宅「磐鈺雲華」的1、2樓店面，以每月38.96萬元的租金，租給花旗銀行進駐開設大益分行。

台灣房屋五期大墩特許加盟店店東梅國瑜指出，公益大墩商圈過去臨路條件卓越、使用面積廣大的精華店面，全盛時期單坪月租金身價可達3500-6000元，近來則普遍落在2000-2500元左右，因此該店正臨大墩路幹道，又是豪宅一樓，單坪月租金卻不到2000元，可說是相當實惠。

張旭嵐指出，多金的豪宅住戶消費力十足，對許多高單價的產業而言，是最希望能優先經營的客戶，不過市面上規劃有店面的豪宅社區不多，這類店面的租售也都有一定門檻，不僅租金不斐，品牌門面形象也得優質，因此豪宅店面房東，也偏好國際品牌或金融業進駐開店，尤其有銀行這般穩定客戶，也是雙贏。

豪宅 租金 花旗

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