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睽違七個月 樂桃航空恢復部分台日航線

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
睽違七個月，樂桃航空恢復部分台日航線。圖／樂桃航空提供
睽違七個月，樂桃航空恢復部分台日航線。圖／樂桃航空提供

樂桃航空宣布，自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線。而自10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東京（成田）－台北（桃園）航線，這是自3月20日國際線全面停飛後，睽違七個月的重大決定。

針對旅客服務的部分，由於國際線旅客在抵達機場後將有大眾交通工具的搭乘限制，因此，樂桃航空與接駁車業者合作，提供桃園機場前往台北市區的旅客接駁服務，而針對抵達日本的旅客，關西機場、羽田機場及成田機場的接駁服務也將陸續提供，如旅客有以上接駁服務的需求，可至樂桃航空官方網站預約，此外，樂桃航空提供往返台日的旅客注意事項資訊，請旅客們於購票時多加留意各項規定。

另外，自10月25日起，抵達成田機場的班機將降落至第1航廈，報到櫃台部分，日本國內線將改為第1航廈（南側）1樓；國際線則為第1航廈4樓（北側Ｂ櫃台）。關西機場部分，日本國內線往來皆為第2航廈；國際線則改由第2航廈出發、第1航廈抵達。

樂桃航空表示，作為交通運輸機關，希望在實施嚴謹的防疫措施下，仍可以滿足商務、留學生等相關人士的搭機需求，並提供旅客一趟安全、安心的旅程，今後，樂桃航空也將持續以「航向天際，創造獨一無二的亞洲空橋」為目標，深化台日交流並促進經濟活絡。

桃園機場 樂桃航空 日本

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