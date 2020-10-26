明年2~4月雨量依舊偏少 經濟部抗旱要地方動起來

水情告急！繼桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號已於10月14日起由水情提醒綠燈轉為實施自來水減壓供水的黃燈後，今（26）日經濟部次長曾文生也在「旱災中央災害應變中心第一次工作會報」記者會上宣布，自即日起彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄調整為水情提醒的綠燈。全台共同抗旱，一起節水。

曾文生並提到，根據中央氣象局所提供的最新資料顯示，明年2~4月雨量偏少的機率比較高，因此今日會議決議，將要求農業供灌和自來水公司針對各階段限制措施進行盤點整備。此外，水情燈號已經轉成黃燈和綠燈的地方政府，也需適時召開應變會議，針對抗旱相關作為進行宣導並超前部署。

曾文生進一步指出，根據自來水公司統計，自桃園、新竹、苗栗及台中供水區實施減壓供水以來，節水成效約3.1%，但「旱災中央災害應變中心」指揮官王美花在今日會中要求須再提高，即日起也必須做每日節水量的統計。此外，加工區、工業區、科學園區的節水成效已達5%，希望各單位持續推動並更精進用水。

至於在農業部門部分，維持供灌的地區，需維持農業節水灌溉，但曾文生特別提醒，停灌區域也要麻煩對區內的川流和剩餘水量，加強巡視水門灌渠，以確保停灌區的節水成效。

此外，行政院也已啟動14億元抗旱方案，透過多元管道將用水調度極大化。水利署長賴建信指出，這包括：抗旱水井、埤塘水源、水資源中心放流水、緊急海淡水共四面向，每日約可增加70萬噸水源。

賴建信進一步指出，關於抗旱水井的整備，過去使用的抗旱水井，是在水井所在位置開放水車來載水，或民眾來使用水，現在則是完成水質檢測，把抗旱水井的水源直接供給到淨水場。

此外，全桃園大約有52口的埤塘，賴建信表示，水利署會利用埤塘水源，注入區域供水的水源。其中，桃園大圳有一口埤塘，已提早2天導入大湳淨水場，每日約可取得7萬噸的水源。至於水資源中心放流水，則比照抗旱水井的應用。

同時，賴建信也提到，明年2月底在新竹地區會完成1.3萬噸的海淡水機組，此外，還會購置6套移動式的淨水設備，每日可產水1500噸，以提供城市或各科學園區、工業區做循環水的使用。