塭仔圳旗艦計劃啟動 「長群君臨」廠辦完工吸睛
新北市長侯友宜繼去年喊出「翻轉塭仔圳」，近期再宣布啟動塭仔圳旗艦計畫。商仲業者表示，塭仔圳不只住宅夯，由於新北市政府規畫聯結新北市三大軸心，未來發展成大台北產業中心，加上區域升級需求強，塭仔圳廠辦產品後勢也高度看好。
長群建設近日在周邊推出「長群君臨」即是一例，上周舉辦完工說明會，即吸引眾多廠商、投資人到場，已有生技業出手購買。
塭仔圳重劃區新莊、泰山交界，鄰近五股交流道、台65快速道路，機捷A5泰山站，A6泰山貴和站，腹地將近400公頃，比新莊副都心大四倍，比頭前重劃區大八倍，也是繼新北淡海新市鎮、桃園青埔後，北台灣第三大開發區。
便捷交通，讓建商高度看好此區房市，包括華固、潤泰新、寶佳、茂德、新潤、海悅等至少七大家建商都已在進場布局土地，當地建商碧瑤也插旗此區，目前總計至少有七家建商已超前部署。
在地老字號建商長群建設表示，市場把焦點放在住宅，事實上，塭仔圳規畫有產業專區，更屬繁星13計劃重點開發，未來將連結五股洪水平原開發、台北港特定區，周邊的新莊知識園區也將增設大型產專區和轉運站，廠辦產品前景可期。
尢其是新北市府配合重劃區，將原本設廠高達六千多家的新莊泰山一帶，共同輔導為數位經濟產業園區，接通汐止與南港的台北科技走廊，在進駐成本低、補漲空間大的情況下，相較其他地區可享有更高的增值空間。
長群建設表示，看好大新泰區將成為新一代大台北產業重鎮，推出創新數位園區「長群君臨」，個案基地約1105坪，地上17樓，地下3樓，從結構設計強化、物流裝卸規劃、空間效能提升，到數位系統建置、人文公設與美學景觀，改寫傳統廠辦，提供企業提供轉型升級新選擇。
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