網紅鴛鴦洪彤彤、吳誌軒 鼓勵年輕人勇敢創業

網紅鴛鴦洪彤彤、吳誌軒今（26）日現身台中，倆人發揮創意，選在中部知名的精品旅館開直播促銷商品，他們也鼓勵年輕人勇敢創業，不要害怕失敗與挑戰。

透過網路行銷，以自媒體型態竄起的網紅，或者是擁有廣大支持者的YOUTUBER，目前不僅已漸漸取代傳統的媒體行銷模式，躋身收入高、人氣旺、最夯最火紅的行業，更成為後疫情時代「宅經濟」的市場主流。

坦承自己有一段失敗婚姻跟被另一半家暴慘痛經驗的網紅洪彤彤，其實從小就被母親拋棄，加上父親重男輕女，生活並不順遂，幸好在祖父母的細心照顧下慢慢成長，也學會勤奮跟努力不懈的工作態度。

洪彤彤自2015年開始，經營臉書FACEBOOK的微商專頁，從個位數的消費者開始，目前包括臉書及IG累計超過5萬人的粉絲團，更有越來越多人的追蹤。

洪彤彤2019年成立「HungHouse」自有品牌，將關愛跟溫暖的元素注入產品當中，並成立美女行銷團隊，以「互相扶持、綻放光彩、追求美麗人生」為宗旨，讓「HungHouse」旗下的沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛等多項產品，受到許多Y世代跟各年齡層消費者的青睞。

如今，「HungHouse」在網路通路上已成為相當爆紅搶手的領導品牌，年營業額逾千萬。

洪彤彤說，經營自媒體行銷通路，一路走來除了要感謝網友跟粉絲的支持，加上品牌團隊的努力之外，還有要感謝她生命中最大的貴人，也就是她現任的老公吳誌軒。

同樣也是隔代教養在雲林長大的吳誌軒，從小經常被周遭的同學、親友霸凌，所以養成一種謙卑忍讓、認真不服輸的精神。

擅長上台演講，擁有豐富微商電商行銷經驗的吳誌軒，憑著吃苦耐勞、誠懇負責的風趣幽默處事原則，和洪彤彤相扶相成、各司其職。

吳誌軒以豐富的金融投資理財經驗，幫助洪彤彤在電商領域上的發展，打造網路商品行銷上的龐大市場商機。