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台苯駁斥圖利說 出售子公司榮福是因為虧錢

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
大同公司。圖／聯合報系資料照片
大同公司。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）經營權之爭持續紛擾，台苯被捲入其中，今（26）日再度傳出台苯6月出售子公司榮福環保案，疑有圖利與涉及關係人交易之嫌，遭到調查。對此，台苯主管表示已答覆主管機關，駁斥圖利說。

台苯是在6月初公告，處分子公司榮福的全數持股，交易對象為螺絲螺帽廠久陽，交易金額1.5億元。由於久陽與台苯的背後大股東同為台鋼集團，此案涉及關係人交易，引發外界關注。

對此，台苯主管今天證實，針對此案，主管機關證管會先前就已經前來調查過，公司也已經答覆。台苯重申，會決定出售榮福，是因為榮福連年虧損。

榮福的主要營業項目為提供新竹焚化爐的代操作，合約將於20123年2月15日到期，由於新竹焚化爐已運轉13年，維護成本增加，導致榮福近幾年連年虧損，考量榮福並沒有其他業務與營收來源，而且也沒有有開發新的案子，公司基於整體營運發展及維護股東權益考量下，才經董事會通過授權董事長全權處理此次出售案。

至於媒體報導，榮福出售案，有另一家惠民公司出價高出久陽800萬元，卻被排除在外；而久陽則額外要求台苯買回榮福4,000萬元子公司股權等附加條款，一買一賣之間，讓台苯短近5,000萬元，疑有圖利之嫌。對此，台苯主管說明，當初惠民公司是以總經理的個人名義向榮福提出併購，台苯有回應希望他能以公司身份來談，後來就沒有下文，他也沒有再來談，澄清並非圖利。

大同經營權之爭，雖然市場派上周在股東臨時會，以取得九席董事中的七席壓倒性獲勝，成功拿下經營權，不過私底下雙方持續過招。由於大同市場派推舉現任台苯董事長林文淵出馬角逐大同董座大位，意外讓台苯也捲入其中。

以林郭文艷的大同公司派，上周在股臨會改選後對林文淵提出三大疑點，其中就包括台苯經營不善出現虧損。對此，台苯已第一時間發出澄清聲明，強調公司去年每股純益達1.67元、配發1元的現金股息；今年第1季因為疫情重創油價，拖累石化品行情重挫，導致台苯單季每股淨損0.59元，但是台苯第2、3季都已經賺錢，且第4季營運持穩推進，駁斥經營不善說法。

台苯 大同 股東臨時會

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