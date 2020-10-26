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旅遊業薪資補助到9月底 雄獅：很多業者乾脆拉下鐵門

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
由雄獅旅行社承包的「探索夢號」郵輪上午載送環島遊客抵靠台南安平港。記者修瑞瑩／攝影
由雄獅旅行社承包的「探索夢號」郵輪上午載送環島遊客抵靠台南安平港。記者修瑞瑩／攝影

中央紓困3.0計畫中旅行業薪資補助只到9月底，業者必須自尋生路，上市公司雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍今天表示，很多業者沒生意「乾脆把鐵門拉下來不做生意」，呈現歇業狀況，但雄獅不能這麼做，只能力拚國內觀光，目前已將市區內高租金的據點撤除，移往較便宜且遊客多的地方，規畫各項的深度旅遊，希望一個月至少能保持4億元的業績。

游國珍並表示，目前旅遊業預估在新冠肺炎疫情影響下，即使未來疫苗將上市，但短期內業績仍然很難恢復到以往的規模，「至少要到2024年才有機會恢復到2019年的水準」，而2019年全台國內外旅遊的業績大約為8000億元。

他並表示，國內有3500家的旅行業者，其中約只有400家有做國內旅遊，而做習慣國外旅遊的業者要轉做完全是國內旅遊，難度其實很高，也很難維持營運，不過雄獅是做長遠的規畫，目前全力發展國內旅遊，未來即使國外旅遊恢復，也不會減少國內市場，希望把過去年營業額300億元的規模，加上國內旅遊成長的部分，一起讓營業額更高。

游國珍上午率領環島團搭乘郵輪「探索夢號」一起到台南，他表示，之前推出的跳島郵輪行程大受歡迎，但因為郵輪很大，吃水深，離島的碼頭無法靠岸，要靠小船接駁，在東北季風影響下，危險性高，因此10月到明年3月都無法規畫跳島，只能做環台旅遊，目前來看消費者接受度還不錯，船位大約有6成的銷售率。

游國珍指出，中央薪資補助只到9月底，目前不少旅行社乾脆暫時歇業，免得開門就有花費，員工只能先到別處打工。

他表示，雄獅是上市公司不能隨意裁員或放無薪價，2000多名員工到目前為止，受到疫情影響後裁員規模只有約5%，主要是業務的改變，有些人不願意調到其他縣市上班而裁員。

他表示，所有員工現在都調往全台各地，努力開發各地的深度旅遊，而原本租在市區裡租金動輒上百萬元的營業據點，現在也都撤除，像是基隆港與高雄港的據點都將開幕。

台南市長黃偉哲（右）上午在安平港碼頭迎接搭乘「探索夢號」郵輪到台南的遊客。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（右）上午在安平港碼頭迎接搭乘「探索夢號」郵輪到台南的遊客。圖／市府提供

雄獅 郵輪 裁員

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