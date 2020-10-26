捷迅攜手順豐 簽署長期包機合約

捷迅（2643）為滿足客戶載貨需求，自今年十月開始與順豐航空(機型:波音A757全貨機)簽訂長期兩岸直航的常態貨運包機年度合約，每周兩班定期往返兩岸以解決中、長期客戶群艙位不足的困擾，一周二班一班的數量約25-30噸，成為推動捷迅第4季營收成長的新動能。

捷迅表示，受新冠肺炎疫情影響，國際航班縮減致使空運艙位供給不足，現又因氣候轉冷及歐、美等地受二次疫情來襲影響下，推測將持續造成全球航班艙位更加緊縮，捷迅擁有37年專業國際物流承攬經驗，憑藉著與各國際航空公司累積多年的長期合作默契，視此波疫情危機即為轉機的思維，持續為客戶規劃並尋找最適切的解決方案。

除此之外，為因應第四季旺季來臨、加上各電子廠新品問世、年底各大節日的消費需求等因素，近期持續與國內、陸籍等多家航空公司簽訂任務性質貨運包機合約，自十月起到年底已達50架次，藉此為客戶在兩岸三地的運輸需求上克服航空艙位不足的困擾，讓客戶不須為物流不便致使銷售量受阻或產線斷線、缺料等因素而憂心。

捷迅為專業整合型物流公司，三十餘年來早已建立一套完整且專業的物流供應鏈，不僅能符合客戶各類物流的需求，更早於客戶發現問題，並於適當時機提前部署，運用靈活的策略及陸、海、空等資源，提供客戶具附加價值的服務。