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萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

無薪假人數微升 金屬機電減、運輸倉儲增

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勞動部今（26）日公布新一期無薪假統計，實施家數是655家，實施人數1萬3,184人，較上一期增加31家、126人。批發零售和運輸倉儲實施人數大幅增加，但製造業中的金屬機電工業傳出好消息，實施人數大減609人。

含工具機的金屬機電工業實施無薪假情況明顯好轉，這一期有一家大一點公司400多人停止實施，因此無薪假人數大減，由上一期的3,205人，降到2,596人。

金屬機電工業的改善，反倒讓化學工業成為各業中實施無薪假人數最多的行業，這一期人數是4,259人，較上期小增23人。

倒是境管的影響力道有加重，批發零售實施無薪假2,103人，較上一期增加183人； 運輸倉儲實施人數1,175人，增加441人。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，航空公司實施無薪假有十家、400多人。

無薪假實施人數連續兩期微幅增加，上一期增加348人，這一期增加126人。黃維琛說，因為改為每周公布一次，數字難免上上下下。雖是連兩周增加，但上升人數不大。

他指出，看趨勢變化，還是要看「月」比較，以同期比較的話，已連續四個月下降，而且無薪假人數下降趨勢明顯。6月23日公布的數字是3.0萬人，7月24日是2.5萬人，8月24日下降2.0萬人，9月24日再降至1.7萬人，今天最新一期是1.3萬人。

無薪假

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