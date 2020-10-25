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台中捷運今完成履勘 須改善事項完成就可通車

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
交通部於今（25）日完成台中捷運烏日文心北屯線（綠線）北屯總站至高鐵台中站履勘作業。　圖／台中市公共運輸及捷運工程處提供
交通部於今（25）日完成台中捷運烏日文心北屯線（綠線）北屯總站至高鐵台中站履勘作業。　圖／台中市公共運輸及捷運工程處提供

交通部於今（25）日完成台中捷運烏日文心北屯線（綠線）北屯總站至高鐵台中站履勘作業，這次履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，履勘小組共提出須改善事項計有33項，其中12項為「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及10項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，台中市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由台中市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請台中市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

這次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練為行控中心監控系統功能異常，授權所有列車以手動模式執行站間閉塞運轉，之後，文心櫻花站於驗票閘門前非付費區有人縱火，月台上有大量旅客須進行疏散（包含雲梯車救援），同時有行動不便者旅客受傷，相關人員如何應變處置。今日模擬演練順利完成。

交通部指出，履勘範圍為台中捷運烏日文心北屯線北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站（16座高架、2座地面），及一座北屯機廠，經台中市政府於今年8月7日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月24日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部隨即籌組履勘小組，由路政司長陳文瑞擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請三位專家學者組成，並於9月14日召開第一次前置會議，營運組、機電組及土建組分別於9月19日、9月20日、9月23日至現場勘查六座土地開發車站逃生動線，且經台中市政府提供各車站防災計畫、各車站消防檢查及各車站消防防護計畫等之核可函，今年10月14日召開第二次履勘前置會議，爰經履勘委員討論後於今日辦理履勘作業。

交通部說，本計畫完工啟用後民眾可搭乘捷運至台鐵大慶站、松竹站及高鐵台中站等銜接轉乘，提供高鐵台中站聯外交通及轉乘服務功能，並促進大台中地區民眾使用高鐵運輸的便利性，帶動台中都會區產業發展，紓解區域運輸走廊之需求，進而改善現有大眾運輸及道路交通環境。

高鐵 捷運

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