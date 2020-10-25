快訊

獎金、加給、津貼算不算工資？勞工沒搞清楚會虧很大

MLB／道奇再見失誤 光芒9局下逆轉追成二平

長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑 秒殺賽事再度回歸

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
2020 長榮航空城市觀光半程馬拉松3公里組別，不少父母帶著小朋友一同享受周末親子時光。 圖/長榮航空提供
2020 長榮航空城市觀光半程馬拉松3公里組別，不少父母帶著小朋友一同享受周末親子時光。 圖/長榮航空提供

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今(25)日於總統府前廣場盛大開跑，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數也會提升到2.4萬人，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

在今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成三連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，更大呼：「在台灣真好！」。

長榮航空董事長林寶水表示，今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。

林寶水說，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」

台北市副市長黃珊珊則表示，期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。

長榮航空在賽前提供四張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票、五張亞洲區不限航點經濟艙機票，以及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。

除此之外，今天在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票及五張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，以感謝各位跑者的熱烈支持。

國內長跑好手今年皆跑出好成績，「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她笑說：「今天就是享受跑，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」

同樣完成連霸的李奇儒，長榮航空城市觀光半程馬拉松是COVID-19疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線的他笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」

第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸，今年重返賽道以1小時7分41秒奪回冠軍，周庭印說：「這是疫情後我參加的第三場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，成績還可以。」

國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，今天也以1小時14分56秒完成女子半馬三連霸。接續就要朝全程馬拉松努力，朝東京奧運達標的目標前進。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3,000哩、2,000哩與1,500哩的好康。

此外，跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺500元、長榮航空樂ｅ購八折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠，詳細活動辦法歡迎民眾至網站查詢。

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

長榮航空 馬拉松 機票

延伸閱讀

長榮航空城市觀光半程馬拉松 120萬元報名費捐公益

路跑／長榮航空城市觀光半馬 曹純玉、謝千鶴3連霸

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松 曹純玉、謝千鶴跑出三連霸

長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲 明年將升級全馬賽事

相關新聞

企業大咖 挺池上地方創生

上市企業大咖們昨（24）日與今日在台東池上雲集，都是為了參加一場音樂盛會「池上秋收稻穗藝術節」。

產業追蹤／新競技時代 服務業盯八趨勢

商業發展研究院調查發現，在新競技時代服務業發展下有八大趨勢，服務業者若能掌握此八大趨勢，將事半功倍，成功機會大增。

逸昇設計創意大爆發 生活小難題 一紙搞定

去看電影的時候，你是不是經常左手拿爆米花，右手拿飲料？「如果爆米花跟飲料能同時拿，另一隻手就能牽著女（男）朋友了。」說話的人，是逸昇設計總經理曹仲標。

台灣包裝設計協會看優勢／逸昇設計兼顧實用環保 驚艷市場

台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，瘋紙文創的創辦人曹仲標，1970年便踏入包裝產業闖蕩多年，素有包裝頑童、紙界愛因斯坦的稱號，名號享譽國際獲獎無數，在美國、大陸與歐盟擁有數十多項專利，業界無人不知無人不曉。

包裝頑童曹仲標 讓夕陽產業看到曙光

「有時聽到印刷業同業說，在數位化的時代，印刷已是『夕陽產業』，這與我的想法背道而馳。」逸昇設計總經理曹仲標玩紙玩了半世紀，素有包裝頑童、紙界愛因斯坦的稱號，…

逸昇設計善用力學結構 把印刷品變精品

逸昇設計總經理曹仲標笑稱自己是設計印刷界的老師傅，因為從單純的紙到印刷成各種產品等程序，他都相當熟悉。

創投教父柯文昌 號召力強

一年大大小小的藝術或音樂節至少上百個，企業大老們為何特別願意挺「池上秋收稻穗藝術節」？

產業追蹤／產業群聚傳承 留意「代際創新」

台灣有97%為中小企業，當企業運作穩穩走過20年後，逐漸邁向思考企業傳承的重要階段，彰化頂番婆地區水五金產業群聚、彰化社...

產業追蹤／布疋業進化 把握五關鍵

布疋產業是具歷史且屬重要民生必需物資的產業。在新冠肺炎疫情來臨時，該產業迅速提供口罩生產原料給予製造商，及時生產口罩等防...

水果王國遠近馳名 菸酒公司「水果梗」外國人買單

今年面對全球新冠肺炎嚴峻疫情，各國餐飲市場都萎縮，台酒公司看準美國啤酒市場沒有「水果」這一味，積極導入水果啤酒等新品項進...

台中設計週登場 IH爐3D立體精品來自台中羿麗智能

邁向第六屆的「台中設計週」正在台中國際展覽館展出，今年最大亮點之一是首度在全國曝光的廚具新創作3Dih爐，堪稱是廚房烹飪...

大量科技整合國家隊 領軍打國際盃

大量科技站穩PCB成型機世界第一寶座後，進軍半導體檢測設備市場有成，在2020國際半導體展首度亮相、全球首創的PAD智慧...

熱門新聞

他納悶該去台積電還是工研院？ 這原因讓網友一面倒推工研院

慶封王、助奪冠 統一獅聯名卡友消費最高10%回饋

美麗灣仲裁結果出爐 縣府6.29億購建物 朝海水浴場規劃

毫米波iPhone帶動天線封裝 日月光投控、景碩受惠

攻年輕人 IG成保險業務新藍海

水果王國遠近馳名 菸酒公司「水果梗」外國人買單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。