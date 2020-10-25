長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑 秒殺賽事再度回歸

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今(25)日於總統府前廣場盛大開跑，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數也會提升到2.4萬人，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

在今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成三連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，更大呼：「在台灣真好！」。

長榮航空董事長林寶水表示，今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。

林寶水說，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」

台北市副市長黃珊珊則表示，期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。

長榮航空在賽前提供四張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票、五張亞洲區不限航點經濟艙機票，以及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。

除此之外，今天在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票及五張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，以感謝各位跑者的熱烈支持。

國內長跑好手今年皆跑出好成績，「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她笑說：「今天就是享受跑，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」

同樣完成連霸的李奇儒，長榮航空城市觀光半程馬拉松是COVID-19疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線的他笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」

第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸，今年重返賽道以1小時7分41秒奪回冠軍，周庭印說：「這是疫情後我參加的第三場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，成績還可以。」

國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，今天也以1小時14分56秒完成女子半馬三連霸。接續就要朝全程馬拉松努力，朝東京奧運達標的目標前進。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3,000哩、2,000哩與1,500哩的好康。

此外，跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺500元、長榮航空樂ｅ購八折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠，詳細活動辦法歡迎民眾至網站查詢。

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。