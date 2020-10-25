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長榮航空城市觀光馬拉松 2021年升級為全程

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
今年加碼由一人獨得1張歐美澳不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，由總經理孫嘉明頒獎。記者黃淑惠／攝影
今年加碼由一人獨得1張歐美澳不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，由總經理孫嘉明頒獎。記者黃淑惠／攝影

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今(25)日於總統府前廣場開跑，吸引2萬人一起參與。長榮航空董事長林寶水表示，明年長榮航空城市觀光馬拉松將擴大舉行，明年將升級為全程；全球航空業都受到疫情大海嘯衝擊，長榮航空也會因應疫情變化時續調整營運方式。

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今日開跑，由臺北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。長榮航空城市觀光半程馬拉松，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

林寶水表示，「今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，但長榮航空還是一本初衷堅持舉辦賽事，明年賽事也需要不斷升級，明年長榮航空擴大值班希望透過賽事推廣健康積極的生活態度，更感謝跑友們每年報名秒殺的支持與肯定，期盼未來能夠邀請更多海內、外熱愛跑步與旅遊的跑友們一同響應，透過雙腳感受台北之美，讓世界看見台灣，。」

林寶水進一步指出，這波疫情讓全球航空業都經營很辛苦，航空業縮減不必要開支是必然趨勢，客機已經調整策略來當類貨機使用，必須維持更好的金流也是現階段要做要務，長榮航空會依據疫情變化在營運上做出適當的調整。

2021年的長榮航空城市觀光馬拉松將升級為全程馬拉松，參賽人數也會提升到2.4萬人。

今年長榮航空在賽前提供4張歐美澳不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎，除此之外，今年更加碼由一人獨得1張歐美澳不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，在賽事當天抽出幸運得主，以感謝各位跑者的熱烈支持。

長榮航空長期支持國內運動不遺餘力，同時也是許多台灣菁英運動員的重要推手，而今年國內長跑好手曹純玉、謝千鶴也把女子半馬組、10公里女子組冠軍榮耀順利留在台灣，10公里男子組也由去年冠軍李奇儒拿下，三人皆寫下空前的三連霸業。去年因右腳傷勢無緣完成男子半馬組衛冕霸業的周庭印，今年重返賽場，一舉奪回冠軍寶座。

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也將提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

明年長榮航空城市觀光馬拉松將擴大舉行，明年將升級為全程。記者黃淑惠／攝影
明年長榮航空城市觀光馬拉松將擴大舉行，明年將升級為全程。記者黃淑惠／攝影
長榮航空董事長林寶水(左一)明年長榮航空城市觀光馬拉松將擴大舉行，明年將升級為全程。記者黃淑惠／攝影
長榮航空董事長林寶水(左一)明年長榮航空城市觀光馬拉松將擴大舉行，明年將升級為全程。記者黃淑惠／攝影
長榮航空城市觀光半程馬拉松，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松。記者黃淑惠／攝影
長榮航空城市觀光半程馬拉松，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松。記者黃淑惠／攝影

長榮航空 馬拉松 疫情

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