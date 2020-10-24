池上稻穗藝術節今年規模最大！邀六位演場會級歌手演出
由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦的「2020池上秋收稻穗藝術節」，於今（24）日、明（25）日在池上鄉萬安社區天堂路稻田區開演。
此次演出邀請演唱會王牌製作人陳鎮川製作，邀請六位創作歌手─桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin、茄子蛋，接力站上池上秋收的舞台；各地歌迷也湧至池上共襄盛舉。
今年疫情席捲全球，在池上鄉民、主辦單位與贊助單位的努力和堅持下，2020池上秋收稻穗藝術節因台灣疫情趨緩如期舉辦。今年首席贊助有和碩聯合科技（4938）支持，以及富邦文教基金會和BMW M 總代理汎德，還有協力單位長榮航空（2618）、立榮航空、日暉國際渡假村多年攜手共好。
今年台東縣政府首度贊助池上秋收稻穗藝術節，池上鄉公所與池上鄉農會也鼎力支持。
台灣好基金會董事長柯文昌說，「今年的疫情與池上鄉親對土地的尊重，都提醒我們要尊重大自然，敬天謝地。」面對疫情的挑戰，柯文昌希望，透過池上秋收稻穗藝術節的美好，撫慰焦慮的人心，同時喚起大家保育自然，珍惜生態。
12年來，台灣好與池上鄉民共同創造了「天、地、人」合一的天然劇場，在農人辛苦耕作、懷抱感恩等待秋收的金黃稻田中，讓觀眾在天地懷抱裡與自然對話；池上鄉親在台灣好基金會董事長柯文昌的鼓勵和支持下，2016年成立池上鄉文化藝術協會，由在地支持夥伴轉為主辦單位。
「池上秋收稻穗藝術節」已是池上的品牌，亦是台灣地方創生的指標案例，為台灣打造出最美麗的一張名片。
今年「池上秋收稻穗藝術節也特別由台視全程錄影，並將於11月7日、11月14日在台視播出。
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