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美麗灣仲裁結果出爐 縣府6.29億購建物 朝海水浴場規劃

經濟日報 / 記者何秀玲／台東即時報導

美麗灣仲裁結果出爐！台東縣政府今（24）日發出新聞稿，台東美麗灣渡假村開發案爭議逾16年，今年10月23日經由仲裁庭做成判斷，該案因不可抗力而終止契約，原美麗灣公司請求12.7億元損害賠償部分，因開發案為美麗灣公司自行規劃，應盈虧自負，仲裁庭全駁回，台東縣政府無須負擔損害賠償。

至於建築物部分，依契約有償移轉給台東縣政府，仲裁庭採台東縣政府主張估價方式，計算金額為6.29億元。台東縣政府表示，今日起美麗灣重回台東人民所有，縣府也決定找回台東人過去的共同記憶，將美麗灣正名為「杉原灣」。

除了正名之外，台東縣長饒慶鈴支持海洋與環境應全民共享。由於台東有全台最長海岸線，卻無一處安全合法戲水場域，因此將沙灘部分朝公有海水浴場的方向做規劃，也將部分土地交由部落認養使用，讓台東海岸成為生態旅遊最佳示範。

另外，台東縣政府也會向各方請益主建物處置方式，綜合縣民、地方代表、學者、環保專家意見，整合出最有利的處置方式。

美麗灣渡假村為德安集團黃家的旗下事業，為美麗華黃家二房黃榮華創立，目前是其二子黃春發主掌。該集團除了美麗灣渡假村之外，旗下還有德安百貨（2009年3月因租約到期，由房東接手經營）、德安開發、德安航空、美亞鋼管（2020）等。

詢問美麗華百貨，美麗華表示，因德安集團不隸屬美麗華，無法代為發言。

台東 美麗灣 生態旅遊

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