台中設計週登場 IH爐3D立體精品來自台中羿麗智能

邁向第六屆的「台中設計週」正在台中國際展覽館展出，今年最大亮點之一是首度在全國曝光的廚具新創作3Dih爐，堪稱是廚房烹飪環境進化與突破性的革命。

這項新產品，為防止瓦斯外洩、氣爆等疑慮，打破以往平面功能，創造世界獨一無二的3D曲線高分子矽膠凹槽，成為ih爐的未來先趨，擁有智能技術及產能的MIT廠商，是來自於台中的羿麗智能創見。

羿麗智能創見董事長黃維文表示，因新冠肺炎疫情影響，許多人改變了外食行為，選擇自己下廚烹飪。

羿麗為改變一般人對廚房燒燙油煙的辛苦印象，保留東方傳統中華料理的烹飪手感，並結合創意與發明專利，打造出具有安全、節能、健康、舒適、大火力等具備個性化的3Dih感應式電磁爐。

羿麗智能創見研發團隊進一步表示，以經濟與安全角度來看，瓦斯爐具的問題在於熱消耗及明火造成的危險，以及烹飪過程的環境增溫及過量油煙產生的健康問題。

羿麗智能創見為了解決上述的諸多痛點，以電力為能源取代瓦斯，並以驚艷的3D曲線凹槽設計及抗耐熱高分子矽膠墊為材料專利，打造出夢想中的革新爐具作品，首創全球獨一無二的商品設計與消費者滿意體驗。

目前，羿麗EASY 3Dih感應式電磁爐所推出的規格，包括220V 3.5KW家用版、220V 5KW商用版及客製化版本三種類型。