快訊

怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

台中設計週登場 IH爐3D立體精品來自台中羿麗智能

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
首度曝光的廚具新創作3Dih爐，堪稱是廚房烹飪環境進化與突破性的革命。記者宋健生／攝影
首度曝光的廚具新創作3Dih爐，堪稱是廚房烹飪環境進化與突破性的革命。記者宋健生／攝影

邁向第六屆的「台中設計週」正在台中國際展覽館展出，今年最大亮點之一是首度在全國曝光的廚具新創作3Dih爐，堪稱是廚房烹飪環境進化與突破性的革命。

這項新產品，為防止瓦斯外洩、氣爆等疑慮，打破以往平面功能，創造世界獨一無二的3D曲線高分子矽膠凹槽，成為ih爐的未來先趨，擁有智能技術及產能的MIT廠商，是來自於台中的羿麗智能創見

羿麗智能創見董事長黃維文表示，因新冠肺炎疫情影響，許多人改變了外食行為，選擇自己下廚烹飪。

羿麗為改變一般人對廚房燒燙油煙的辛苦印象，保留東方傳統中華料理的烹飪手感，並結合創意與發明專利，打造出具有安全、節能、健康、舒適、大火力等具備個性化的3Dih感應式電磁爐。

羿麗智能創見研發團隊進一步表示，以經濟與安全角度來看，瓦斯爐具的問題在於熱消耗及明火造成的危險，以及烹飪過程的環境增溫及過量油煙產生的健康問題。

羿麗智能創見為了解決上述的諸多痛點，以電力為能源取代瓦斯，並以驚艷的3D曲線凹槽設計及抗耐熱高分子矽膠墊為材料專利，打造出夢想中的革新爐具作品，首創全球獨一無二的商品設計與消費者滿意體驗。

目前，羿麗EASY 3Dih感應式電磁爐所推出的規格，包括220V 3.5KW家用版、220V 5KW商用版及客製化版本三種類型。

楊維文強調，在高齡及少子化的社會趨勢下，廚房設備的安全性、便利性及貼近消費者需求的設計風格，是羿麗智能創見研發產品的主要目標。

業者打破以往平面功能，創造世界獨一無二的3D曲線高分子矽膠凹槽，成為ih爐的先趨。記者宋健生／攝影
業者打破以往平面功能，創造世界獨一無二的3D曲線高分子矽膠凹槽，成為ih爐的先趨。記者宋健生／攝影

創見

延伸閱讀

《對馬戰鬼》續作有譜？官方正在招募熟悉「日本封建歷史」的編劇

氣炸鍋真健康？油煙空汙是油鍋13倍

前《星海爭霸2》員工宣布成立新公司，霸氣宣告「即時戰略即將回歸」

給誰掃？日電車門上神秘QR code「尺寸超大」 業者出面解惑

相關新聞

桃機環亞貴賓室 爆勞資糾紛

時代力量立委邱顯智昨偕同桃園機場環亞貴賓室員工舉行記者會表示，承租環亞貴賓室的台灣億群公司積欠資遣費，且「一手拿紓困補助...

大量科技整合國家隊 領軍打國際盃

大量科技站穩PCB成型機世界第一寶座後，進軍半導體檢測設備市場有成，在2020國際半導體展首度亮相、全球首創的PAD智慧...

大量科技董座王作京 用人不疑

大量科技董事長王作京身兼台灣電子設備協會（TEEIA）理事長，早在學生時代就展現領導長才，除在校內擔任代聯會主席，還當選...

大量科技跨足半導體 攻檢測設備

PCB成型機全球龍頭廠大量科技今年底將歡慶成立40周年。大量董事長王作京表示，由於掌握自主性控制器核心技術，已打下穩固的...

傳播產業發展高峰論壇／學者呼籲 給OTT TV模式空間

台灣大哥大旗下台固媒體近期在花蓮地區以OTT TV模式，提供80個頻道供民眾收視，被質疑是違法以電信業者身分提供有線電視...

HAPPY GO送暖 辦公益家庭日

HAPPY GO重視社會企業責任，昨（23）日於具有教育意義的台北市立動物園舉行公益家庭日，不僅總參與人數創新高突破25...

美吾華董座李伊俐 帶領集團轉型

美吾華集團二代接班人李伊俐、李伊伶雙姝掌集團要職，成為生技界最年輕的兩位副董事長。美吾華副董事長李伊俐是創辦人李成家長女...

「廣豐新天地」新房東收益率 上看3.5％

國泰人壽昨（23）日宣布斥資近57億元，買進桃園二筆不動產，其中一筆位於桃園八德「廣豐新天地」複合式商場3.16萬坪，花...

廣豐新天地 46.8億賣給國壽

廣豐實業昨（23）日宣布，子公司寶豐原本計畫售後租回方式，活化「廣豐新天地」購物中心。現經多方考量後，決定以46.8億元...

與張忠謀、郭董當鄰居一個月租金多少？沒這數字別想來

據實價登錄網資訊顯示，今年月租金20萬元以上的豪宅共13筆，第一名為信義計畫區的「信義富邦國際館」拿下，僅管該社區屋齡1...

員工控環亞貴賓以跨部門訓練逼迫離職 八成被記大過

針對立委指控桃園機場環亞貴賓室「一手領交通部紓困補助，一手資遣員工，並不給資遣費」一事，台北環亞貴賓室（台灣億群公司）下...

星宇航空機上菜單 奪2020紅點品牌暨傳達設計獎

星宇美學再次於國際間展露頭角！2020紅點品牌暨傳達設計獎得獎名單於德國時間10月23日正式公佈，星宇航空委由瑜悅設計打...

熱門新聞

廣豐子公司賣土地 退出廣豐新天地經營

與張忠謀、郭董當鄰居一個月租金多少？沒這數字別想來

林郭文艷失守大同 看最強媳婦辛酸血淚史

紓困到了年底還不行 柯文哲：可能要考慮轉行

朱敬一:財富不均持續惡化 家戶最富1％享全台11.29％所得

iPhone 12 買氣大增二倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。