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「廣豐新天地」新房東收益率 上看3.5％

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

國泰人壽昨（23）日宣布斥資近57億元，買進桃園二筆不動產，其中一筆位於桃園八德「廣豐新天地」複合式商場3.16萬坪，花費約46.8億元，原有承租戶包括家樂福、國賓影城等全數保留，預期收益率高達3%~3.5%，接手後就可以立即有租金收入。

另外一筆花10.18億元買進桃園中壢一塊素地約491.56坪，將開發為商業辦公大樓，未來作為國泰人壽業務自己辦公使用，預計三至四年內可開發完成。

國泰人壽昨日公告，經董事會決議以46.8億元買下廣豐新天地約9,558.49坪土地與3萬1,676.72坪建物，將分三期支付。

國壽發言人兼副總林昭廷表示，主要看好桃園地區消費力成長與人口持續移入潛力，加上此案租金收益預期不錯，買下廣豐新天地後，未來只是更換管理者，新天地裡所有承租戶不變。未來有類似合適的商場標的，國泰人壽也都有意願接手。

昨日國壽董事會也通過在桃園中壢買進一塊素地，土地面積為1,625平方公尺，約491.56坪，交易總金額為10億1,888萬元，將分四期支付。

林昭廷表示，這塊素地主要要開發自用辦公大樓，國壽在中壢目前辦公室僅80坪，但實際評估需要用地達到2,700坪左右，此次購買素地主要用於辦公自用，目前尚有一些地上建築需要清除整理，預計將花三至四年時間開發興建。

國泰人壽 國壽

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