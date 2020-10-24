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廣豐新天地 46.8億賣給國壽

經濟日報 / 記者邱馨儀陳美玲／台北報導
廣豐實業昨天將「廣豐新天地」購物中心，以46.8億元賣斷給國泰人壽，不再回租經營。 CBRE世邦魏理仕／提供
廣豐實業昨天將「廣豐新天地」購物中心，以46.8億元賣斷給國泰人壽，不再回租經營。 CBRE世邦魏理仕／提供

廣豐實業昨（23）日宣布，子公司寶豐原本計畫售後租回方式，活化「廣豐新天地」購物中心。現經多方考量後，決定以46.8億元賣斷出售給國泰人壽，寶豐並退出「廣豐新天地」的經營，不再回租經營。

廣豐原為國內老牌毛巾廠，今年3月宣布擬處分旗下位在桃園八德的廣豐新天地購物中心，到了6月更委託CBRE世邦魏理仕進行標售，宣布以底價48.6億元標售，且以售後回租方式繼續經營。直到昨日，公司公告直接將「廣豐新天地」賣斷給國泰人壽。

受委託處分此案的世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，雖然零售物業被視為疫情衝擊下的「海嘯第一排」，但像「廣豐新天地」這類的「社區型商場」如同金雞母一般稀有罕見，一旦釋出仍能吸引投資人青睞。

朱幸兒指出，「廣豐新天地」自處分公告以來接獲了多家重量級投資人積極詢問並進行實地查核等購買前的行政準備，其中壽險業者投資布局尤其靈活積極。

這項交易，若處分利益約2.74億元，以廣豐18.53億資本額估算，推估可挹注每股盈餘約1.46元。

但這筆土地交易光是土地增值稅就高達2.61億元，如果扣除土地增值稅，廣豐實質獲利約1,300萬元。

廣豐公司表示，處分「廣豐新天地」購物中心後，短期內公司的合併營收會下降，但處分商場將土地資產變現償還貸款後，將大幅降低負債減輕利息，改善財務結構，將有更充裕的營運資金發展核心業務。未來將尋求新的投資機會，只要找到好的標的包括餐飲物業管理、醫療健康事業，都會持續評估。

廣豐在重訊中表示，後續將按契約與國壽辦理交割事宜，暫無明確的完成時間表。

寶豐已於23日與國壽簽署不動產買賣契約書等相關文件，總交易價款為46.8億元，雙方將按契約書約定方式履行後續相關交割作業。由於處分案改採賣斷出售，廣豐先前規劃的售後租回計畫將不再適用，在二期位址開發引進醫療產業的計畫亦將中止。

「廣豐新天地」營業面積超過1.6萬坪，以量販店、主題餐飲以及娛樂設施等為主，2017年開幕，成為桃園七大商圈指標性的商場之一。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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