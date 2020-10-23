北市月租20萬元以上豪宅13筆 信義富邦國際館成租金王

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據實價登錄網資訊顯示，今年台北市月租20萬元以上豪宅共13筆，其中豪宅租金王由信義富邦國際館拿下，以近200坪月租35萬元居冠，其次為西華富邦的33.5萬元和國泰天母的30萬元。

據實價登錄網資訊顯示，今年月租金20萬元以上的豪宅共13筆，第一名為信義計畫區的「信義富邦國際館」拿下，僅管該社區屋齡18年，但因地段優越，依舊吸引高端租客出手。該出租交易位於五樓，出租面積約196.67坪，月租金為35萬元。

「西華富邦」則以月租金33.5萬元排名第二，該出租案交易於5月，出租面積為166.76坪；「國泰天母」豪宅出租行情排第三，月租金30萬元，出租面積為167.63坪。天母的「木蘭居」B座7樓戶別，則以月租25.2萬元租下173.01坪面積居第四位。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，若以推估各豪宅取得價格來算投報率，出租行情能達到2%以上豪宅，僅有五筆，而其中有四筆都在天母，其中最新蓋好的無名都更宅甚至達3%。

張旭嵐分析，雖然市區的指標性豪宅有月租30萬元以上水準，但一般高端豪宅租客的行情多落在20~25萬元之間，對照總價來看，天母豪宅總價多在1~2億元之間，因此投報率多能維持在2%以上；相較之下，信義計畫區豪宅因身價較高、總價動輒2~3億元以上，稀釋投報空間，顯得租金投報相對低。

台灣房屋天母七段特許加盟店店長黃翊華指出，天母豪宅租賃主要是外商外派主管租用，因屬公司出錢、租金預算充裕，像「天母傑仕堡」還曾租到36.96萬元的價格。以目前市況來說，日韓商平均提供外派高階主管的住宿預算在新台幣7~10萬元之間，美商平均約在月租金20萬元左右。

張旭嵐指出，一般來說，會購買豪宅並且轉為出租的買方，多半不是考量租金收益，而是未來房地產的增值空間，因產品總價高也代表未來增值後轉手所帶來獲利將更優渥；除了以轉手獲利做考量外，不少買方購買豪宅亦把豪宅當「交際工具」，也就是做為招待所，主因豪宅內聚會私密性高，同時又能彰顯身份地位，有助於事業經營。

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