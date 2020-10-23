星宇航空機上菜單 奪2020紅點品牌暨傳達設計獎

星宇美學再次於國際間展露頭角！2020紅點品牌暨傳達設計獎得獎名單於德國時間10月23日正式公佈，星宇航空委由瑜悅設計打造的商務艙及經濟艙酒菜單，於超過6,500件作品中脫穎而出榮獲紅點獎。

紅點設計品牌暨傳達設計獎共分為17類，星宇航空商務艙及經濟艙酒菜單自「出版及印刷物組」中脫穎而出，本次評審團共24位，評選來自全球50個國家、共6,992件參賽作品，最終獲獎作品共854件，將被收錄於紅點設計於11月出版的2020/2021年鑑中。

星宇航空執行長翟健華表示：「很高興星宇的美學能再度獲得世界的關注及認可，我們堅持從細節做出不同之處，看似簡單的機上酒菜單選擇以嶄新的藝術方式呈現，反映了星宇不斷跳脫框架、創新突破的品牌精神，未來星宇也將持續面面俱到，努力帶給旅客意想不到的驚喜及享受。」

星宇航空機上菜單為瑜悅設計操刀，希望能傳達星宇航空的理念，呈現如家般的自在感受，表達飛行是抽離現實的美好體驗。整體視覺帶入輕盈與漂浮的感受，食物攝影模擬行星運行的軌道，呈現互引相繞、無重力的狀態。色彩採用暮曙的天光色調，同時參考機艙內部的配色與材質，營造出輕鬆舒適的用餐情境。此外，也考量工作面實際需求，菜單及酒單封面使用不同的餐具以利辨別，使空服員派發及收納能更迅速。

星宇航空成立至今，多次於創意及美學領域取得國際肯定，除了這次酒菜單取得紅點獎認可，制服系列獲英國媒體The DesignAir評選為 2019最佳新制服，「星探者」安全影片也奪得美國Telly Awards及韓國AD STARS……等多項獎項。