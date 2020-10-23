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廣豐新天地以46.8億元賣國壽 商仲：這特點是關鍵

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
廣豐子公司寶豐旗下「廣豐新天地」23日公告以46.8億元賣給國泰人壽。 圖／CBRE世邦魏理仕提供
廣豐子公司寶豐旗下「廣豐新天地」23日公告以46.8億元賣給國泰人壽。 圖／CBRE世邦魏理仕提供

廣豐（1416）子公司寶豐旗下「廣豐新天地」今（23）日公告以46.8億元賣給國泰人壽，受委託處分此案的CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，雖然零售物業被視為疫情衝擊下的「海嘯第一排」，但像「廣豐新天地」這類的「社區型商場」如同金雞母一般稀有罕見，一旦釋出仍能吸引投資人青睞。」

朱幸兒指出，「廣豐新天地」自處分公告以來接獲了多家重量級投資人積極詢問並進行實地查核等購買前的行政準備，其中壽險業者投資布局尤其靈活積極，除了著眼股債市之外，佈局不動產類型的投資更是成果豐碩。

據金管會最新公布數據顯示，截至今年8月，壽險業者投資不動產金額已達新台幣1,228億元，創下史上新高紀錄，投資標的廣納了地上權案、商辦、工業地產以及BOT案等，反映出疫情下機構投資人為求穩健回報的迫切需求，使得台灣各類型的不動產成為相當具吸引的投資選項。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該商場為八德區大湳商圈最精華地帶，形成主要的商業中心，亦有廣豐公園綠地，不過該區類似新板特區，周邊多是高價宅聚落，店面聚集較零星，因此「廣豐新天地」位置可說是一支獨秀，惟區域周邊交通現況易受塞車之苦，但未來在規劃中的桃園捷運綠線等建設完工後將可加以舒緩區域交通堵塞狀況。

陳炳辰表示，「廣豐新天地」雖為社區商場，但人潮磁吸力仍大，對周邊房市具支撐力。目前周邊住宅新屋或屋齡較輕的大樓每坪成交價可達2字頭，區域購屋總價帶多在2,000萬元左右；另外，區域屋齡在20年以上舊社區產品，多在永福、義勇等路段，目前每坪成交價落至15萬元左右。

「廣豐新天地」為廣豐實業旗下所持有，為營業面積逾1萬6千坪中大型商場（建築總面積近3萬2千坪），以量販店、主題餐飲及娛樂設施為主體的區域型商場，自2017年開幕以來，已成為桃園七大商圈指標性的商場之一。

廣豐 壽險業

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