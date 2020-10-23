安克、懷特明年擁亮點 看好授權、新冠題材發酵

美吾華集團（1731）舉行聯合法人說明會，懷特生技將啟動新藥「血寶」抑制細胞激素風暴的跨國臨床試驗，搶攻新冠肺炎與非癌症相關疲憊症藥物市場商機，估年底前送件申請緊急臨床試驗；安克生醫（4188）旗下AI智慧影像醫材也進入國際授權階段，可望明年能有進一步好消息傳出。

懷特生技（4108）總經理鄭建新表示，為擴大新適應症，將與國際藥廠展開合作，就「癌症免疫合併療法」、「新冠肺炎造成之細胞激素風暴」進行跨國臨床試驗，預計今年底前送件申請；此外，公司研發上市的新藥-懷特血寶，已送健保署進行審核。

鄭建新指出，新冠肺炎疫情嚴峻，根據研究發現，不少患者因新冠肺炎造成「細胞激素風暴」，亦即免疫失控而致死，尤其是青壯年的感染確診者數量最多。而懷特旗下懷特血寶，現正致力開發用於抗疫的細胞激素風暴新適應症， 力拚年底前向美國FDA遞件申請緊急臨床試驗(IND)許可，初步規劃收案10人，以治療中度至重度的新冠肺炎患者為主。目前已與臨床試驗委託服務公司(CRO)及美國醫學中心接洽，可望於今年底前在美啟動國際臨床試驗。

而安克生醫更為國內AI智慧影像醫材領先廠商，成為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)的醫材公司。總經理李伊俐指出，安克已成功研發4項美國FDA、歐盟CE核准的影像醫材，持續針對未被滿足的醫療需求，提供最佳解決方案。

李伊俐進一步表示，看準國內龐大健診商機，安克生醫提早完成市場布局，已與多家大型醫院、健檢中心簽約；另透過授權、經銷等模式，連結國際醫療通路，並和超音波大廠洽談合作授權，預期明年可望好消息傳出。安克更與國際頂尖醫學中心，進行上市後臨床研究合作，擴大產品應用，以創造更大市場價值。

美吾華總經理賴育儒表示，集團深耕多年的電商通路，今年開花結果，線上線下業績雙線成長，上半年EPS成長47%，展現虛實整合成功的堅強實力。

美吾華集團從美髮用品起家，董事長李成家，1976年創立美吾髮(後更名為美吾華)，從代理美國VO5洗髮精起家，研發自有品牌美吾髮髮品系列，一路從美髮用品賣到生技新藥、智慧醫材。四十餘載的老字號公司，秉持穩健康創的精神，將有新的面貌。