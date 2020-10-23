不畏疫情衝擊 台酒前三季營收正成長
台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（23）日表示，在新冠肺炎衝擊下，台酒國際營收幾乎停滯，較去年減少約12億元；不過在國內通路銷售繳出佳績，整體營收約成長18億元。
台酒今日舉辦宜蘭酒廠參訪活動，依據台酒通路銷售統計，今年前九月國內通路銷售額較去年同期成長31.2億元，但是受疫情影響之下，國際營收下滑嚴重，造成整體銷售狀況不如原有預期，總計國內通路營收至9月底計438億元，國際只有近7億元營收，不過整體營收仍是正成長表現，較去年成長18億元。
丁彥哲表示，台酒從去年力推品牌建立，原本今年預估成長較大，但今年第2季疫情衝擊國內餐飲市場，拖累台酒銷售表現，近期疫情趨緩才逐漸回穩。
丁彥哲表示，然而海外市場方面卻仍然受疫情重挫，國際旅遊停滯，連帶機場影響免稅商店營收，加上許多國家疫情仍嚴重，當地餐飲市場也受衝擊，影響台酒產品外銷表現。
丁彥哲表示，台酒今年稅前盈餘目標額為78億元，前三季累計已達67億元，全年應可望達標。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言