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不畏疫情衝擊 台酒前三季營收正成長

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
台酒董事長丁彥哲（左）、總經理黃及時（右）。記者程士華／攝影
台酒董事長丁彥哲（左）、總經理黃及時（右）。記者程士華／攝影

台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（23）日表示，在新冠肺炎衝擊下，台酒國際營收幾乎停滯，較去年減少約12億元；不過在國內通路銷售繳出佳績，整體營收約成長18億元。

台酒今日舉辦宜蘭酒廠參訪活動，依據台酒通路銷售統計，今年前九月國內通路銷售額較去年同期成長31.2億元，但是受疫情影響之下，國際營收下滑嚴重，造成整體銷售狀況不如原有預期，總計國內通路營收至9月底計438億元，國際只有近7億元營收，不過整體營收仍是正成長表現，較去年成長18億元。

丁彥哲表示，台酒從去年力推品牌建立，原本今年預估成長較大，但今年第2季疫情衝擊國內餐飲市場，拖累台酒銷售表現，近期疫情趨緩才逐漸回穩。

丁彥哲表示，然而海外市場方面卻仍然受疫情重挫，國際旅遊停滯，連帶機場影響免稅商店營收，加上許多國家疫情仍嚴重，當地餐飲市場也受衝擊，影響台酒產品外銷表現。

丁彥哲表示，台酒今年稅前盈餘目標額為78億元，前三季累計已達67億元，全年應可望達標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營收 台酒 疫情

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