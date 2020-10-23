華紙啟動近年最大投資 砸20億元桃園打造非塑材料基地
華紙（1905）今（23）日召開董事會，通過以20億元購入桃園觀音逾萬坪土地及廠房，將規劃成為非塑材料發展基地，預計於明年下半年開始運作。此投資案為華紙20年來的最大投資。
華紙為台灣唯一的林、漿、紙一貫生產的公司，近年來與新川創新共同合作研發，以生物基材料（bio-based materials）開發。華紙看好非塑商機，便於全台尋找合適的非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，最後落腳桃園觀音。在此次新廠房投資後，將可優化產品組合，整合上中下游需求，提供客戶下游產品製造的一條龍整合服務。
1968年華紙在花蓮成立，目前在台灣共有花蓮廠、久堂廠及台東廠，此次購入的新廠房將為華紙於台灣的第4座廠，土地面積共13,305.67坪，建物面積9,950.99坪。未來將運用紙張不斷循環再生的優勢，持續拓展非塑應用，增加產品附加價值。
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