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柯文哲：做好應變措施 努力讓跨年晚會不停辦

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市長柯文哲說，跨年活動停辦的標準已經定調，是不含境外移入案例，活動前七天有15例本土案例，就會停辦，是滾動式判斷，詳細會再公布。　圖／北市府提供
台北市長柯文哲說，跨年活動停辦的標準已經定調，是不含境外移入案例，活動前七天有15例本土案例，就會停辦，是滾動式判斷，詳細會再公布。　圖／北市府提供

台北市長柯文哲今（23）日前往台北市議會，針對市府因應新冠肺炎疫情紓困振興成效、電子支付暨無現金交易政策、長照及老人安養護政策3大主題，進行專案報告、質詢及答覆。他於議會大廳接受媒體訪問，對於外界關切今年台北市跨年晚會的停辦標準為何？柯文哲強調，市府會做好應變措施，努力不讓大家期待的跨年晚會停辦。

記者詢問，台北市政府觀光傳播局日前宣布，若單周出現15例新冠肺炎確診案例，就將停辦跨年晚會，這是否包含境外移入個案？

柯文哲答覆，不含境外移入，因為其他國家沒有防疫旅館等相關隔離措施，所以會把境外境內合併計算。在台灣有防疫旅館的狀態下，台北市「大型活動」停辦防疫標準，是會扣掉防疫旅館、居家檢疫個案，若一周有15個本土案例，就表示傳染可能傳開，就會停辦。

記者追問，之前觀傳局表示有包含境外，是否說錯？柯文哲說，局處一開始有寫草案，但這個草案沒有進入防疫小組討論，所以已經被他否決。15個案例則是按照日本東京感染的經驗，這個有一個複雜公式運算得出。

而柯文哲在議員質詢時回答，跨年活動停辦的標準已經定調，是不含境外移入案例，活動前七天有15例本土案例，就會停辦，是滾動式判斷，詳細會再公布。按照目前來看跨年可以辦，但疫情變化大，很多事難以預測，必須做好風險控管，承受損失。

台北市副市長黃珊珊補充，若跨年時有台北市出現一例本土案例，就會要求參與者全程戴口罩，並取消飲食攤位；台北市每周本土確診15例才會取消活動，並會在活動開始前一星期內公布，大型活動會整體的規範，而這項SOP在8月就訂好了，15例是從醫院的能量、可以承受的範圍制定。

跨年晚會 柯文哲

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