國旅吹起綠能風 海鼎離岸風電率先推風能人文小旅行

海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）將於明（24）日參與WindTaiwan Day離岸風電日，以連結在地社群與乾淨風能為主題。在松山文創廣場建立迷你離岸風場裝置展示，並首度結合風場觀光以及國內深度人文旅遊，推出2天1夜風能人文小旅行抽獎。希望能藉由立體的離岸風場裝置與小旅行，為大眾介紹離岸風場以及海鼎計畫，以實際行動將離岸風電帶入台灣民眾生活。

海鼎離岸風電計畫的迷你離岸風場裝置將於明日在松山文創廣場中心登場，以活潑手繪風格重現離岸風場中風機、安裝船、海上變電站等重要設施。民眾於周六前往海鼎迷你離岸風場參觀，並拍照上傳與海鼎計畫臉書粉絲專頁互動，將有機會能參加2天1夜風能人文小旅行抽獎。

海鼎離岸風電計畫指出，今年台灣深度旅遊正夯，海鼎離岸風電計畫率先將離岸風電與在地人文觀光結合，抽出10組民眾，於12月下旬從台北出發，帶得獎民眾前往西部海岸線觀察離岸風場、台中港風電重件碼頭；接著來到海鼎風場所在縣市彰化縣，與在地社群合作深度人文旅遊行程。

2天1夜的行程設計，將帶領參與民眾了解離岸風電從開發、建造到商轉的過程。而這也是首次有離岸風電開發廠商將離岸風電與人文旅遊結合，並與在地社群互動。

海鼎離岸風電計畫專案高級總監兼麥格理綠投資集團風電專案高級總監呂邁俢（Matthew Green）表示，海鼎風電很高興參與Wind Taiwan和大家介紹離岸風電產業的特色和亮點，並安排相關活動將離岸風電帶入台灣民眾生活。捷熱能源、麥格理綠投資集團及安能集團攜手合作海鼎風電，盼將連結台灣在地，共創更潔淨未來，協助台灣實現綠色家園的美好願景。