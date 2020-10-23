新航推全新KRIS+行動應用程式 提供會員生活中專屬優惠

新加坡航空（新航）推出全新的「Kris+」行動應用程式，是一個結合生活消費、付費及獎勵回饋的一站式平台。全新的「Kris+」以原本在新加坡廣受歡迎的KrisPay為基礎，除了在新加坡提供的飛行常客錢包服務之外，更整合了海外消費包含餐飲、零售及娛樂等專屬優惠折扣。

新航於兩年前在新加坡推出KrisPay行動APP，是全球第一個以區塊鏈為基礎的飛行常客數位錢包。近日推出的Kris+則是最新的升級版，結合了在新加坡可使用的KrisPay以哩程支付消費和累積哩程的功能，也新增了在新加坡以外市場的更多商家與服務。KrisFlyer會員只要登入Kris+，出示畫面就可以享有合作夥伴提供新航會員獨享的優惠。

新航現正於包含台灣在內的全球主要市場積極招募合作夥伴，計畫自2021年1月份起，Kris+平台也將加入全球各地的合作夥伴及商家，提供KrisFlyer會員在日常消費或出國旅遊時享有專屬禮遇。

Kris+的介面及使用者體驗全面升級，讓新航旅客可以根據所在地及個人喜好，獲得商家訊息並享有優惠折扣、哩程回饋、獎勵回饋，以及專屬的生日及PPS禮遇。目前Kris+在新加坡與超過150個合作夥伴的650商家，為新航旅客提供客製化的個人禮遇。

Kris+的合作商家所提供的產品、服務與體驗，都是以顧客的角度來設計規劃，同時也提供獨家優惠折扣。Kris+在App Store及Google Play的Play Store的下載已超過13萬次。

為了促進顧客與商家關係而建立的Kris+生態圈，將使KrisFlyer新航獎勵計劃更加成長，同時強化品牌吸引力及認知度。新航會員能在日常消費時得到優惠折扣，也使商家有機會觸及全球470萬位KrisFlyer新航獎勵計劃會員。

新航行銷規劃代理資深副總裁陳如安表示：「我們的願景是以Kris+創造一個結合生活與付款的生態系統，為全球顧客提供更多、更好的選擇並提升消費的效益，也能為我們全世界的合作夥伴商家帶來更多的附加價值。」