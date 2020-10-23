信邦第3季與前三季獲利 創歷史新高

信邦（3023）今（23）日公布2020年前三季合併營收156.70億元，較去年同期成長12.95%；合併毛利率25.95%，較去年同期合併毛利率增加0.31個百分點；合併營業淨利20.36億元，較去年同期成長28.08%；稅後淨利16.56億元，較去年同期成長16.21%，每股稅後淨利7.11元，前三季稅後淨利及每股淨利為公司成立以來之歷史高點。

信邦2020年第3季合併營收58.98億元，較第2季成長11.54%，較去年同期成長17.19%；合併毛利率25.83%，較第2季減少0.45個百分點，較去年同期增加0.31個百分點；合併營業淨利8.07億元，較第2季成長19.83%，較去年同期成長41.02%；稅後淨利6.21億元，較第2季成長5.70%，較去年同期成長12.73%；每股稅後淨利2.67元，第3季單季稅後淨利及每股淨利，創公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，2020年第3季合併營收及合併營業淨利，分別較第2季成長11.54%及19.83%，稅後淨利僅成長5.70%，主要係營業外利益較第2季減少1.23億元所致，原因分別為1.受新台幣及人民幣升值的影響，第3季產生匯兌損失7,586萬元，較第2季增加匯兌損失4,924萬元。

2.第3季工程服務及樣品收入6,530萬元，較第2季減少2,784萬元；3.股利收入主要於第2季入帳，第3季僅109萬元，較第2季減少1,850萬元；整體雖受新台幣及人民幣升值的不利影響，最終仍繳出再次改寫單季歷史高點之佳績。

信邦2020年前三季合併營收較去年同期成長12.95%，因毛利率較去年同期增加0.31個百分點，及合併營業費用僅較去年同期成長3.21%，其增幅低於營收的成長幅度，合併營業淨利較去年同期成長28.08%；合併營業外利益受新台幣及人民幣升值的影響，前三季匯兌損失1.01億元，去年同期為匯兌利益5,498萬元，致使本年度營業外利益較去年同期減少1.44億元，減少51.42%，由於營運的增長、毛利率的提升及費用的管控，稅後淨利仍較去年同期成長16.21%，大於營收的成長幅度，再次改寫前三季歷史高點之紀錄。信邦今年度的營運表現，不僅營收改寫歷史高點的紀錄，淨利也同樣改寫歷史高點紀錄。

展望2020年第4季，雖有10月的十一假期、12月的歐美年末假期及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，已進入營運淡季，因今年度並無客戶將第4季的需求提前至第3季出貨的情形產生，依據客戶端的需求，第4季的出貨有機會接近第2季的出貨金額，比去年同期成長達2位數。