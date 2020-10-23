快訊

通靈少女媽祖廟重建 建築師：打造台灣首座宗教「包容建築

福島核廢水傳將入海 綠色和平組織：恐會損害人體DNA

信邦第3季與前三季獲利 創歷史新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

信邦（3023）今（23）日公布2020年前三季合併營收156.70億元，較去年同期成長12.95%；合併毛利率25.95%，較去年同期合併毛利率增加0.31個百分點；合併營業淨利20.36億元，較去年同期成長28.08%；稅後淨利16.56億元，較去年同期成長16.21%，每股稅後淨利7.11元，前三季稅後淨利及每股淨利為公司成立以來之歷史高點。

信邦2020年第3季合併營收58.98億元，較第2季成長11.54%，較去年同期成長17.19%；合併毛利率25.83%，較第2季減少0.45個百分點，較去年同期增加0.31個百分點；合併營業淨利8.07億元，較第2季成長19.83%，較去年同期成長41.02%；稅後淨利6.21億元，較第2季成長5.70%，較去年同期成長12.73%；每股稅後淨利2.67元，第3季單季稅後淨利及每股淨利，創公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，2020年第3季合併營收及合併營業淨利，分別較第2季成長11.54%及19.83%，稅後淨利僅成長5.70%，主要係營業外利益較第2季減少1.23億元所致，原因分別為1.受新台幣及人民幣升值的影響，第3季產生匯兌損失7,586萬元，較第2季增加匯兌損失4,924萬元。

2.第3季工程服務及樣品收入6,530萬元，較第2季減少2,784萬元；3.股利收入主要於第2季入帳，第3季僅109萬元，較第2季減少1,850萬元；整體雖受新台幣及人民幣升值的不利影響，最終仍繳出再次改寫單季歷史高點之佳績。

信邦2020年前三季合併營收較去年同期成長12.95%，因毛利率較去年同期增加0.31個百分點，及合併營業費用僅較去年同期成長3.21%，其增幅低於營收的成長幅度，合併營業淨利較去年同期成長28.08%；合併營業外利益受新台幣及人民幣升值的影響，前三季匯兌損失1.01億元，去年同期為匯兌利益5,498萬元，致使本年度營業外利益較去年同期減少1.44億元，減少51.42%，由於營運的增長、毛利率的提升及費用的管控，稅後淨利仍較去年同期成長16.21%，大於營收的成長幅度，再次改寫前三季歷史高點之紀錄。信邦今年度的營運表現，不僅營收改寫歷史高點的紀錄，淨利也同樣改寫歷史高點紀錄。

展望2020年第4季，雖有10月的十一假期、12月的歐美年末假期及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，已進入營運淡季，因今年度並無客戶將第4季的需求提前至第3季出貨的情形產生，依據客戶端的需求，第4季的出貨有機會接近第2季的出貨金額，比去年同期成長達2位數。

營收 新台幣

延伸閱讀

界霖第4季業績看增 車用及日本市場回溫

友達、群創 認購權證來電

前3季 陸3大電信業日賺16.5億

力成前3季稅後淨利50億元 每股純益6.46元

相關新聞

台灣的房市怎麼了？揭露投機炒作玄機

這一波的房市景氣自二○一四年七月一日台北市率先實施囤房稅之後，緊接著二○一六年又陸續大幅調整公告地價與公告土地現值，大幅增加持有成本，並且推出邊際稅率高達45%的房地合一稅

藏壽司可望由虧轉盈股價回漲 麥味登將掛牌興櫃價升溫

餐飲新股市場今年十分熱鬧，亞洲藏壽司（2754）掛牌前後，股價宛如雲霄飛車，近期股價逐漸穩定。法人預估，藏壽司第3季可望...

「年輕人在哪 我就在哪！」新光三越轉攻陌生新戰場

這是一個老通路與老品牌攜手合作，轉攻陌生新戰場的故事，也是百貨龍頭新光三越展開「年輕化模組」實驗的第一步。

麥當勞推振興優惠券 大薯、雞塊人氣商品「買一送一」

台灣麥當勞2020振興優惠再一波，下周三（10/28）強勢啟動，使用期間自10月28日起至12月1日連續五個禮拜，從早到...

空中看見台灣美 華信航空首創七天六夜「環台飛行遊｣

新冠肺炎疫情近年內恐無法平息，國旅已成旅遊主力，迎接國內旅遊盛事，華信航空推出「環台飛行遊」，首創七天六夜國內搭機大環島...

旺季堆材火！健身器材股業績將攀頂 岱宇、喬山股價熱

健身器材股第4季旺季業績生火，助攻股價紅不讓。岱宇（1598）在追價買盤推升下，盤中股價順利攻頂，一度來到135元，雖未...

萊爾富明開賣首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」口罩 限量2萬盒

萊爾富將於周六上午10點在門市Life-ET機台再推出新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量20,000盒，每盒50...

科學麵icash2.0帶著走！APP會員搶先開放預購

近年來造型icash2.0深受消費者喜愛，既實用又有收藏功能。繼上周推出「哆啦A夢-縮小燈icash2.0」後，這次再把...

Whoscall母公司 獲穩懋注資

以防詐騙App「Whoscall」聞名的防詐品牌業者Gogolook宣布再獲新一輪資金，由全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半...

新創募資回溫 三領域吸金

今年以來台灣新創業者在資金募集方面有不錯表現，剛拿到C輪資金的Vpon威朋大數據執行長吳詣泓最近成立「Vpon Vent...

汎德看好中部消費力 砸8.8億建保時捷中心

汎德永業昨（22）日董事會通過台中Porsche（保時捷）多功能展示中心建設案，預計投入8.86億元興建，成為台灣目前規...

百貨周年慶首波告捷 101最亮眼

百貨首波周年慶告捷。已結束周年慶的台北市指標店，包括台北101、新光三越南西店、微風廣場，以台北101最亮眼，業績年增近...

熱門新聞

聯電與美方官司大致底定 未來將更專注發展這領域

可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單

明年保費凍漲 民眾不用趕年底投保

康和證在證交所機房藏大戶黑盒子挨罰 金管會全面清查

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

七壽險持有不動產違規 遭金管會罰1,340萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。