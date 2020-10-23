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板橋凱撒迎接三周年搞創意 每晚最低1,500元入住

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

台灣國旅市場即將面臨安心旅遊補助進入尾聲，而距離聖誕跨年前北區旅宿業者恐怕會再面臨一波旅遊低潮，等不及政府救援、各家飯店紛紛推出多元創意及超值優惠吸引消費者願意買單活絡國旅市場。

擁有新北首間高空戶外無邊際泳池的板橋凱撒大飯店，今年暑假期間也因安心旅遊補助及振興三倍券雙重加持、締造出平均9成住房率驚人成績，創造「城市休閒飯店」之響亮名號，為迎接開幕即將屆滿三週年、並回饋住房旅客更多優惠選擇入住，趁新北耶誕城開城前先推一波！提前暖身推出限定期間免費升級住房體驗活動「你的機會由你決定」住房專案，即日起平日每晚2,500元入住豪華客房即可參加機會命運抽獎乙次，於辦理入住時決定當晚住宿體驗方式，提供8項加值機會獎項，包括4種房型升等、免費享用早餐、行政酒廊Happy Hour免費暢飲等體驗，有機會可以最低1,500元房價入住價值25,300元的行政套房乙晚（扣除安心旅遊補助1,000元）。

板橋凱撒大飯店於2017年開幕，位於臨近板橋三鐵共構、新北市府及電影百貨商圈的絕佳位置。客房共410間，每間以12坪起跳提供寬敞舒適的空間作為休憩，同時擁有眾多網美公認並獲2019年Hotels.com全球十大絕美浴室飯店之一的榮耀，客房內供應全自動化膠囊咖啡機及紅外線感應式燈光空調等服務；公共區域提供3間中西式餐廳、2間酒吧，位於32樓為新北唯一高空無邊際露天泳池可瞭望美麗都市景觀，已成為不論本地或外國旅客必定造訪板橋打卡的IG熱門景點；即將迎接年終最受矚目的新北耶誕城，僅需3分鐘的路程即可抵達，更成為旅客最推崇的都市觀光飯店首選名單。

住房率

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