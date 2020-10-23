藏壽司可望由虧轉盈股價回漲 麥味登將掛牌興櫃價升溫

餐飲新股市場今年十分熱鬧，亞洲藏壽司（2754）掛牌前後，股價宛如雲霄飛車，近期股價逐漸穩定。法人預估，藏壽司第3季可望弭平上半年虧損，不僅單季繳出盈餘成績，前三季累計也可望由虧轉盈，第4季亦可望維繫獲利表現，亞洲藏壽司今盤中股價來到79.6元，漲幅5%，另外，即將在12月中旬上櫃的揚秦（2755）興櫃股價也出現升溫，盤中來到86.2元，漲幅3.9%。

亞洲藏壽司今年上半年受疫情影響，半年報出現虧損，不過，第3季受惠暑假旺季、振興券等效應，季營收較上季成長38%來到6.89億元，單季年增幅度亦有30%。法人預估，亞洲藏壽司第3季、第4季皆將出現獲利，全年每股純益超過1元，明年在展店效益下，獲利有機會倍增。

亞洲藏壽司今年展店加速，加計本月底將試營運的大直ATT 4 Recharge店，目前全台店數已來到30店。籌備中的還包括桃園新埔、豐原太平洋2家新店可望在11月加入試營運，預估店舖數將來到32~33家，新開店的動能成為明年營運推力。

揚秦手上有知名品牌「麥味登」、「炸鷄大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌，將於12月中旬掛牌。公司表示，主力品牌「麥味登」預估今年底店數來到830店，未來每年以新增100-120店為目標。主打台式炸鷄風味的「炸鷄大獅」今年首度開放加盟，目前台灣有19店、海外14店，明年起預估台灣每月將新增1~2店，海外市場以南向為主，則需視疫情而定。

櫃買中心已通過揚秦（2755）的上櫃申請案。揚秦去年合併營收為12.98億元，稅後淨利6,267.6萬元，每股盈餘為3.48元。今年上半年度的合併營收為6.86億元，稅後淨利2,619萬元，每股純益1.46元。