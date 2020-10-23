新光三越天母周年慶開打 獨家6大頂級保養最熱銷
新光三越台北天母店昨（22）日周年慶開跑，適逢換季，推出頂級保養奢華保養組合，約於早上開店前即吸引許多消費者前來排隊，手刀搶購天母獨家頂級保養組。
其中6大熱搶特惠組：LA MER 濃萃雙重修復精華50ml、Estée Lauder神級精華必收發燒組、LANCOME黃金玫瑰修護露組平均5分鐘賣出一組，Clé de Peau Beauté創．極致日夜組、SHISEIDO 皇室傳奇霜組更是熱銷破百組，KIEHL’S超導激光淨白組更是於開店30分鐘內秒殺完售。
天母店超市日本進口商品齊全，22日排隊熱銷商品，包括日本麝香葡萄、以及搭配全館3000/300的箱購優惠－AGF咖啡、P&G 洗衣球等，各類民生用品箱購皆熱銷破百組。
「1011 Sip Tea X Snoopy」首度快閃新光三越台北天母店，粉絲於開店時集體手刀搶購獨家聯名商品；冰雪樂園全新概念進駐天母地區，八大主題遊樂設施，開店首日限定發放的冰雪樂園遊樂券200份也於開店20分鐘全數發放完畢。
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