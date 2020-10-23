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萊爾富明開賣首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」口罩 限量2萬盒

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
萊爾富Life-ET將於10月24日上午10點開賣「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量2萬盒。（照片提供：萊爾富）
萊爾富Life-ET將於10月24日上午10點開賣「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量2萬盒。（照片提供：萊爾富）

萊爾富將於周六上午10點在門市Life-ET機台再推出新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台限量20,000盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購）。

萊爾富本周三晚上8點開賣萊潔炫彩口罩系列之一的新色系「極光綠」口罩，於萊爾富Life-ET上線銷售，限量3萬盒，20分鐘內快速完售，周六又有新色口罩上線。

萊爾富表示，這款口罩是繼先前推出的「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」等不同顏色的醫療口罩後，第一款使用外耳繩的炫彩醫療口罩，由於耳繩改成由外向內拉，不僅提升了醫療口罩的舒適度，也降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」戴起成人口罩更佳服貼舒適。

萊爾富表示，這次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，比起「丹寧玫瑰粉」顏色來得深，不僅讓口罩布料上鋪滿飽和的嫩粉色與牛仔紋理，在個性穿搭上營造出一種法式優雅與牛仔粗曠的平衡，對於粉紅控的愛好者，是辨識度極高的時尚穿搭配件。民眾可於10月24日上午10點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止。

預購流程：民眾於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，民眾於11月17日後再回原購買門市取貨。

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