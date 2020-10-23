美廉社看準咖啡毛利 推出「simple cafe」攻佔巷口

三商家購（2945）22日舉辦加盟商暨儲備幹部招募大會，三商家購董事總經理邱光隆表示，旗下美廉社截至目前店數來到全台758家，若加上超商餐廳品牌「美廉城超」、有機超市「心樸市集」，全台有766家店，預計2033年將來到1,300家。

此外，看好咖啡毛利較高，因此美廉社將積極推出咖啡「simple cafe」攻占巷口，花了近兩年時間研發跟測試，截至昨為止全台已有98間門市販售，預計今年年底突破百間，明年目標將展150間，2023年希望到500間門市。

三商家購22日在場進行招募大會，找人才、徵選加盟主，有超過百人報名儲備店長、儲備區督導，近200位潛在加盟主報名到場，更有業績年破千萬的美廉社加盟主現身說法。

邱光隆說，截至目前為止，美廉社、美廉城超、心樸市集全台共有766店，其中，有216家加盟，目前加盟比例約28%；預期2023年的目標，全台將達1,300店，其中有520店為加盟，將占40%。

另外，由於美廉社下午為銷售較淡的時間，卻意外發現下午1點至3點買咖啡者頗多，也補足銷售沒這麼好的時候，因此將積極推展美廉社咖啡「simple cafe」，目前全台有98間門市販售，2023年希望推展至500間門市。

22日美廉社首度推出與LINE合作「共生會員計畫」。他表示，店中推了LINE PAY支付後，目前美廉社使用非現金支付占了15%，兩成使用了LINE PAY，占比頗高，為了讓「LINE購物」的會員和使用LINE PAY者能多到美廉社消費，推出共生會員計畫，消費可以累積1%的LINE POINTS積點，價值等同現金，希望透過此計畫一起串流線上線下。