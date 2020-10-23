可成布局車用 傳有望與特斯拉合作

可成（2474）今年退出蘋果供應鏈之後，該公司的未來動向一直是市場關注重點，近日市場傳出，可成有機會與特斯拉合作，除了有機會供貨影音產品外觀件之外，雙方也正開發多款內裝設計，未來不再著重手機市場的可成，是否在電動車市場另闢戰場市場仍將高度關注。

對於市場的營運轉型各種傳言，可成不願評論，不過，公司方面指出，車用市場是公司聚焦轉型的領域，目前主要合作客戶，是非中系能源車品牌大廠，且依據可成過往合作經驗，客戶都是各行業重要指標性大廠。

其實，可成並非在退出蘋果供應鏈行列之後，才傳出切入車用領域，該公司在去年底就已宣布跨入車用市場，並已在今年第2季開始出貨，主要是供貨美系電動車用內裝影音系統的外觀件。

可成內部也訂下目標，預計未來三至五年內，車用營收比重將達高個位數至雙位數，且產品生命周期長達6至8年。

市場法人也指出，由於手機產品每年更新款，相關供應鏈也必需投入大量資源跟進改款或研發，而車用市場的特性是毛利率相對較佳、且供貨期間出貨穩定，更有利公司在營運策略上的調整。