百貨周年慶首波告捷 101最亮眼

百貨首波周年慶告捷。已結束周年慶的台北市指標店，包括台北101、新光三越南西店、微風廣場，以台北101最亮眼，業績年增近三成，珠寶腕表和國際精品表現最好；南西店因是全客層，適逢兩個連假天氣好，不少人選擇出遊，業績雖持平，但仍超出預期；微風廣場因精品珠寶助攻，成長兩位數。

台北101購物中心表示，今年因疫情干擾，觀光客歸零，但仍超越去年成績；台灣高端顧客不能出國，內需消費大爆發，高價珠寶腕表和國際精品表現亮眼，9月10日開跑後，首日開門業績就破億元，整體周年慶業績和去年相比，在沒觀光客情況下，仍創歷史新高，成長近三成。

新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，南西店周年慶在中秋節開打，又有雙十連假，原先預期天氣變冷，會帶動相關業種的業績，沒想到天氣不錯，不少人外出旅遊，所以業績持平，但已是超乎預期，因為南西店為全客層，精品占比不高。微風廣場在精品珠寶助攻下，表現亮眼，約有雙位數成長。