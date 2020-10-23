聽新聞
test
0:00 / 0:00
百貨周年慶首波告捷 101最亮眼
百貨首波周年慶告捷。已結束周年慶的台北市指標店，包括台北101、新光三越南西店、微風廣場，以台北101最亮眼，業績年增近三成，珠寶腕表和國際精品表現最好；南西店因是全客層，適逢兩個連假天氣好，不少人選擇出遊，業績雖持平，但仍超出預期；微風廣場因精品珠寶助攻，成長兩位數。
台北101購物中心表示，今年因疫情干擾，觀光客歸零，但仍超越去年成績；台灣高端顧客不能出國，內需消費大爆發，高價珠寶腕表和國際精品表現亮眼，9月10日開跑後，首日開門業績就破億元，整體周年慶業績和去年相比，在沒觀光客情況下，仍創歷史新高，成長近三成。
新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，南西店周年慶在中秋節開打，又有雙十連假，原先預期天氣變冷，會帶動相關業種的業績，沒想到天氣不錯，不少人外出旅遊，所以業績持平，但已是超乎預期，因為南西店為全客層，精品占比不高。微風廣場在精品珠寶助攻下，表現亮眼，約有雙位數成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言