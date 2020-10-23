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汎德看好中部消費力 砸8.8億建保時捷中心
汎德永業昨（22）日董事會通過台中Porsche（保時捷）多功能展示中心建設案，預計投入8.86億元興建，成為台灣目前規劃興建中樓地板面積最大的保時捷展示中心，並提供新車展示、售後維修等服務，預計2022年第3季開幕。
台灣整體保時捷e新車市場前三季銷量創下新高，較去年同期成長20%，而汎德永業Porsche新車銷售量約占國內整體市場85％，銷售成長幅度更優於台灣保時捷整體市場。
汎德永業表示，看好未來保時捷在台銷售前景，以及台中進口車消費市場，在台中興建4S旗艦展示中心，全新展間樓地板面積達3,295坪，基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能帶動保時捷賞車熱潮，進一步提高汎德永業在中部的業績。
汎德永業指出，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車將逐漸成為汽車產業主流，該公司看好國內電動車市場前景，保時捷首款純電動車Taycan今年第4季將在台開賣，而為迎接未來電動車市場趨勢，台中保時捷中心設計時就將二座超高功率直流充電（Turbo Charger）及多達11座交流電充電座納入規劃及安裝，提供電動車主全方位的服務與使用體驗，預期能增添電動車銷售誘因。汎德永業維修保養業務近幾年來業績維持穩健成長，營收占比也逐年穩定提升，新設立的台中4S保時捷多功能展示中心規畫較現行新增一倍工作位數，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。
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