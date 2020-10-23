新創募資回溫 三領域吸金

今年以來台灣新創業者在資金募集方面有不錯表現，剛拿到C輪資金的Vpon威朋大數據執行長吳詣泓最近成立「Vpon Ventures 威朋創投」，投入1,000萬美元，成立第一個針對新經濟的企業創投（CVC）。

今年上半年受到疫情影響，新創面臨一波募資冷凍期。

但下半年募資狀況回溫，包括Vpon威朋大數據獲得日本、南韓政府及其他基金投資的C輪資金4,000萬美元，旅遊行程新創業者KKday獲得日本Cool Japan Fund領投。

對於新創募資，之初創投AppWorks創辦人兼董事長林之晨說，「募資永遠很辛苦」。但他認為最艱難時間已過，現在反而有回升的狀況。

林之晨指出，新創要募資，仍要注意自己所發展的領域，例如AppWorks幾年前集中投資AI和區塊鏈技術相關新創，最近兩年增加投資以大東南亞（GSEA）市場應用為主的新創，他仍看好這三大領域的發展潛力。