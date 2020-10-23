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Whoscall母公司 獲穩懋注資

經濟日報 / 記者彭慧明陳昱翔／台北報導

以防詐騙App「Whoscall」聞名的防詐品牌業者Gogolook宣布再獲新一輪資金，由全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體投資，將用於加速拓展日本市場與發展金融領域的創新，近期Gogolook正積極在日本推動Whoscall軟體付費訂閱，將在日本福岡成立首家子公司；在台灣則開始防詐信貸比較平台「貸鼠先生」業務。

穩懋發言系統指出，看好創新軟體將帶給「防詐騙」服務不錯的前景，因此參與投資。穩懋有信心在未來5G通訊更普及後，Gogolook可開發出更多創新軟體，為此投資帶來獲利。不過，雙方都不透露金額與持股比率。

Gogolook成立於2012年，由來自台灣大型科技業者的工程師創業組成，是台灣本土新創中唯一以「電話防詐騙」為主要業務的業者，多次獲得投資。2013年LINE母公司南韓NAVER宣布入股，根據經濟部投審會資料，投資金額約新台幣5.29億元，Gogolook經營團隊仍持有過半股權。

去年Gogolook獲得國內第一檔按照私募法規成立的國泰永續私募股權基金財務投資，取得超過三成股份，看好巨量資料庫搭配AI技術，可以和各種產業互相合作，商業模式可多元發展。

Gogolook執行長郭建甫表示，Whoscall在全球下載次數已突破8,000萬，主要服務範圍涵蓋台灣、日本、南韓、香港、泰國、巴西、馬來西亞等地區。今年將積極進入日本市場，已在福岡市參與概念驗專案，推出三個月的Whoscall服務，日本連續八年每年詐騙財損金額皆超過300億日圓，10月起更持續發生大量國際詐騙電話打入日本，引起民眾恐慌與政府高度關注。

郭建甫表示，服務在地化是推動成功的主因，目前日本對於接受「防詐騙服務」、願意付費的比率也不錯。因疫情影響，Whoscall統計今年全球電話、簡訊詐騙數量較去年同期成長五成，日本更有日益嚴重的跨境詐騙威脅，有迫切的防詐需求，因此選在日本成立首家子公司，強打日本市場。

Whoscall業務目前已經獲利，Gogolook今年9月在台灣推出防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，主打快速比較各銀行方案及免費一對一真人線上諮詢的信貸服務。

日本 詐騙

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