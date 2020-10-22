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華城攻電動車商機 旗下EVALUE轉型充電服務營運商

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

華城電機（1519）是國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈的重電廠商，華城指出，公司目前已從充電設備製造商，再延伸成為充電服務營運商，今年8月底旗下充電站品牌EVALUE已在台北市內湖啟動首座電動車充電旗艦站，並同步在全國各地布局營運站點，目前已經在科學園區、購物中心、飯店及高爾夫球場等設置充電合作站。

長期深耕於電動車產業的華城電機表示，為提供全國更加完善的電動車充電網絡，公司預計在2021年底前在台灣建置20座快充設備及240座城市充電設備，未來將透過每年持續建站計畫，希望能實現2025年電動車環島不缺電的關鍵推手。

華城電機指出，據監理單位及各大車廠統計，受新冠肺炎疫情影響，9月台灣汽車領牌數約37,241輛，較去年同期衰退，但電動車卻逆勢成長，今年前三季的電動車銷量較去年全年電動車銷量成長34%。且除了Tesla與BMW外，Benz、Porsche、Volkswagen、Volvo等品牌車廠也紛紛推出電動車款，正式宣告台灣電動車市場正式起飛。

不過，華城電機分析，電動車要能普及，首先仍須解決民眾對於駕駛電動車的里程焦慮，因此公司才會將自身定位從充電設備製造商，延伸到充電服務營運商，以強攻「充電服務」為營運策略。

電動車 華城

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