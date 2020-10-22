軌道經濟蓄勢待發 台中高鐵站區最大招商案啟動

交通部鐵道局正式公告招商「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，該招商案為台中高鐵站前第一排的完整街廓地上權，土地面積48,085坪，土地使用分區為車站專用區，招商說明會將於10月30日於舉辦，預計吸引國內外商場經營者、保險業者及大型開發商參與評估。

據悉，該案最大總樓地板面積達14萬坪，可規劃園區型的複合式開發案，包含Outlet、百貨商場、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能，並透過高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共構優勢，掌握中台灣軌道經濟商機。

「高鐵台中站開發經營案」為目前全台最大型的公部門招商案，也是鐵道局三大旗艦招商計畫之一，其基地正臨高鐵台中烏日站、台鐵新烏日車站以及台中捷運綠線G17站，是中部地區唯一三鐵共構站區，其中高鐵台中站，更是全台旅運量最二名的車站，每日進出人次高達6萬人次，旅運量持續上升中；捷運綠線G17站則為台中市第一條捷運線的起站，全線預計於2020年底通車，未來將可串聯台中市區的人潮與商機。

擔任招商顧問的第一太平戴維斯協理戴廣平表示，本案為70年地上權案，前4年不收取權利金，並可採分期開發，相當適合想要多角布局商用不動產市場的投資人。

戴廣平指出，目前台中的商場及辦公室都相當火熱，台中零售市場吸納中彰投的消費族群，新光三越及遠百兩大百貨集團的店王都落在台中市，新光三越台中中港單店營業額上看200億元，發展潛力更吸引日商三井集團及高雄漢神百貨在台中拓點插旗。

另外，戴廣平說，近期多家建商積極在台中推出商辦產品，本案未來興建辦公室可吸引台中精密園區及台中工業區欲廠、辦獨立的企業，或服務全台科技大廠的業者，透過便捷的高鐵路網，快速連結新竹及台南的科技核心聚落。本案預計在10月30日下午辦理招商說明會。