東元推九溝馬達助養殖漁業節電 使用壽命更長

東元（1504）餐飲集團將由會長黃茂雄領軍，今(22)日參與高雄國際食品展，支持在地農漁特產，擴大拓展南台灣版圖；東元首次將商用冰箱、馬達一起參展，將東元集團的餐飲、家電及馬達三大事業加碼拓展南台灣市場大餅。

東元表示，此次於食品展推出漁業專用水車的九溝馬達，可以幫養殖業節能省錢；東元家電則是展出變頻商用冰箱再進化版，可搭配雲端模組，提供商家智慧節能的各種需求。

關心台灣各地的優質農漁特產，黃茂雄不遺餘力，多次帶領東元團隊走訪南台灣，深入了解農漁民的需求，黃茂雄發現，不少養殖漁業水車組仍然使用耗電量高的IE1馬達，使用壽命也相當短。

雖然在政府補助下，部分已轉換成節能馬達，惟因一般廠商未能在產品設計時考慮養殖使用條件，因此，馬達的使用壽命相當短，造成養殖漁戶困擾。

東元自主研發的「九溝馬達」為水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，可讓馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本。

根據統計，台灣水產養殖業至少有1百萬台增氧機，若全數從IE1馬達升級成IE3高效率馬達，一年可節省50萬噸的碳排放量，相當於1272座大安森林公園碳吸收量。

另外，東元也展出多種應用於食品機械設備的馬達，包括不鏽鋼馬達、鑄鐵殼馬達、單相鐵板殼馬達，為相關產業提供更加穩定和更高的生產效率。

東元在食品展中首次展出商用變頻冰箱，導入直流變頻技術，省電效益可達到40%以上，以及採用迴風道的設計，可回收70%出風提高冷卻效率，達到節能效果。

東元強調，今年因疫情影響，隨著宅經濟大爆發，冷凍食品訂單大增，供應商家對於儲放空間的需求提高，商用冰箱功能的多元化更顯重要。東元商用冰箱擁有全凍, 全藏, 半凍半藏提供選擇，也是餐廳、飯店、零售商、製造商及超市各類型商店的好幫手。這款變頻商用冰箱還可以配合雲端模組，遠端監控電力、溫度、預警等訊息，兼顧節的效益。

本次展出東元餐飲集團的主軸為「食在東元，實在安心」，將安心安全、健康美味的國際美食，結合南台灣在地農產品及特色食材，將多元融合的美食文化，拓展南台灣市場。