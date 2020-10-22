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麗寶加碼全台飯店布局 最新賽車主題飯店推訂房優惠

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
麗寶賽車主題旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置。記者宋健生/攝影
麗寶賽車主題旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置。記者宋健生/攝影

麗寶樂園渡假區斥資6億餘元、全新落成的「麗寶賽車主題旅店」，試營兩個月來頗獲好評，旅店持續看好第4季及明年第1季的國旅市場，加碼推出訂房送限量主題運動包等優惠活動。

自即日起至11月11日止(12月30日前平日入住)，凡透過官網或電話訂房成功並付清房帳者，即可獲得賽車旅店限量主題運動包1個。

把握安心旅遊最後使用期限，10月底前搭配每人每房補助1,000元，平日傳奇客房含能量早餐2客，及麗寶國際賽車場VR券2張或天空之夢摩天輪搭乘券2張，折抵後只要2,999元起。

另外，還有讓入住的房客可以開房車自駕G2賽道方案也正在規劃中，未來旅店與賽車場的連結將更加緊密。

麗寶集團加碼全台飯店佈局，預計5年內完成環島22間飯店建置。最新試營運的賽車主題旅店，為全台第16家飯店，總客房數超過3,000間。

據了解，明年南投水里及嘉義市，還有兩間飯店要開幕，後續包括埔里、澎湖馬公、台北圓山及台東三仙台等地，也都有新飯店的計畫，屆時客房數將超過4,000間。

麗寶指出，賽車主題旅店定位風格打卡旅店，鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，整體設計就以「賽車與運動」為主軸。

全館230間客房、11種房型，除了入住旅店能近距離觀賞賽道，全景陽台無死角，近半數客房可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看F1外，旅店內貼心規劃一系列網美拍照古董裝置，享用能量早餐後，還能美美的打卡紀念。

麗寶表示，旅店的命名，是根據飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道的第11及第12個過彎處，故取名T11、T12(T為TURN縮寫)。而飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵。

全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與勇往直行的意涵。房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。

另外，旅店內充滿各式網美拍照打卡裝置，擺放一系列賽車風格的特色擺飾，如古典拉霸機、收銀機、工業風扇、鑄鐵鐘、英式復古藍色汽油機、美式鄉村風的磨豆機、可口可樂機等，隨手一拍，就成眾人追蹤的新網美。

麗寶主題旅店指出，旅店內所有的復古裝置藝術，總價值破百萬，其中古董加油機於1920年出產，最初不是用於汽車，而是被用於煤油燈與爐，百年鑄造工藝與近年來車壇吹起復古懷舊風，為賽車旅店最適合不過的藝術品。

1886年出產的可口可樂機，在美國喬治亞州亞特蘭大市誕生，開啟了為全球帶來清涼暢快的百年傳奇，可樂迷絕對不能錯過。

旅店歷史最悠久的擺飾品，就是18世紀落地式大型咖啡磨豆機，透過磨豆次數的差異，進而調整咖啡粉末粗細，手部動作與鑄鐵調和，如此細緻的要求，飛輪式的轉軸，兩個世紀的歲月轉動，彷彿走進泛黃電影的場景。

不只房間設計，賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度(低、中、高)，從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量早餐熱量。

主廚也將在地農產入菜，新社菇類、梧棲漁港每日直送海鮮、中部食令水果等，別出心裁的用心與創意，跳脫以往的旅宿早餐體驗。

麗寶主題旅店即日起接受預訂跨年檔期12月31日至1月2日「麗寶賽車駕期」住房活動，邀請民眾把握振興券使用期限，來一趟麗寶樂園渡假區三天兩夜的輕旅行。

全館指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與勇往直行的意涵。記者宋健生/攝影
全館指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與勇往直行的意涵。記者宋健生/攝影
賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量早餐熱量。記者宋健生/攝影
賽車飯店早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量早餐熱量。記者宋健生/攝影
賽車主題旅店定位風格打卡旅店，鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，整體設計就以「賽車與運動」為主軸。記者宋健生/攝影
賽車主題旅店定位風格打卡旅店，鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，整體設計就以「賽車與運動」為主軸。記者宋健生/攝影
在房間內躺在床上就可以俯看賽道。記者宋健生/攝影
在房間內躺在床上就可以俯看賽道。記者宋健生/攝影
旅店歷史最悠久的擺飾品，是18世紀落地式大型咖啡磨豆機。記者宋健生/攝影
旅店歷史最悠久的擺飾品，是18世紀落地式大型咖啡磨豆機。記者宋健生/攝影
房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。記者宋健生/攝影
房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。記者宋健生/攝影

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