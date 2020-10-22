高雄國際食品展登場 力推線上採購搶國際訂單

受新冠肺炎疫情影響，「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店餐飲暨烘焙設備用品展」、「國際清真食品展」今年聯合展出，除實體展售也加推線上採購，突破地域限制，搶攻國際訂單，共吸引9個國家共襄盛舉，高雄市長陳其邁打包票，高雄絕對居鏈結國際市場的最佳戰略地位。

經濟部國貿局結合外貿協會及高雄市政府主辦的「高雄國際食品展」，一連四天在高雄展覽館登場，現場有瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜咖啡，史瓦帝尼牛肉、蜂蜜、果醬，越南雀躍島茶，馬來西亞椰糖，另有29家獲清真認證的食品，民眾不出國也能品嘗異國美食。

地主高雄市由高雄海洋局結合市內22家質水產廠商合推「高雄海味專區」，農業局則端出「高雄首選」品牌，極力行銷高雄農漁產，民眾可以一站式購足，食品業者則可趁機拓銷新南向及中東等市場。

國貿局主祕戴婉蓉，外貿協會董事長黃志芳及東元集團董事長黃茂雄及展昭國際總經理林茂挺等人與會。

今年高雄國際食品展推出三大澎湃好禮放送，總價超過22萬的海味好禮共1000份相送。亦邀米其林主廚及星級飯店主廚進行料理秀及免費試吃。

戴婉蓉說，國內食品業產值達6000億，出口超過1200億，是不可或缺的經濟動能，食品展首日會推通路商線上採購日，擴大商機。黃志芳則指，高雄國際食品展已構成食品產業生態系，難能可貴。